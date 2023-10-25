https://ria.ru/20231025/biznes-1904952185.html
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 25.10.2023
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам
Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:00
2023-10-25T10:00
2023-10-25T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.КМСП распределила лимиты по "зонтичному" механизму на банки-партнеры, общая сумма составила 35 миллиардов рублей, которые покроют до 50% общей суммы кредитов предпринимателей в IV квартале."Зонтичные" поручительства — это то, что позволяет нашим малым и средним предприятиям привлекать банковские средства в свой бизнес даже при недостаточности или отсутствии залога. Доведенные до банков на IV квартал 35 миллиардов дадут бизнесу возможность получить в общей сложности не меньше, чем 70 миллиардов рублей. "Зонтичный" механизм покрывает до 50% от суммы кредита при частичном или полном отсутствии залога у предпринимателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, в IV квартале расширяются и возможности получения "зонтичных" поручительств предпринимателями. В число банков-партнеров вошли и уже получили лимиты от Корпорации МСП Газпромбанк и Солид Банк. Таким образом, по всей России уже 31 финансово-кредитная организация принимает "зонтичные" поручительства в качестве залога по кредитам для бизнеса."В числе наших банков-партнеров есть как крупные федеральные организации с сетью отделений по всей стране, так и региональные, представленные в отдельных субъектах РФ. Они дополняют друг друга, позволяя максимально расширить охват предпринимателей и дотянуться буквально до каждого из них. Во всех банках "зонтичные" поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне вместе с кредитом. Для бизнеса они бесплатны, а комиссию за предоставление "зонтичных" поручительств платит банк", — пояснил Исаевич."Зонтичные" поручительства были разработаны по поручению президента России и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализация механизма осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html
https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
КМСП распределила лимиты по "зонтичному" механизму на банки-партнеры, общая сумма составила 35 миллиардов рублей, которые покроют до 50% общей суммы кредитов предпринимателей в IV квартале.
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"Зонтичные" поручительства — это то, что позволяет нашим малым и средним предприятиям привлекать банковские средства в свой бизнес даже при недостаточности или отсутствии залога. Доведенные до банков на IV квартал 35 миллиардов дадут бизнесу возможность получить в общей сложности не меньше, чем 70 миллиардов рублей. "Зонтичный" механизм покрывает до 50% от суммы кредита при частичном или полном отсутствии залога у предпринимателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
По его словам, в IV квартале расширяются и возможности получения "зонтичных" поручительств предпринимателями. В число банков-партнеров вошли и уже получили лимиты от Корпорации МСП Газпромбанк и Солид Банк
. Таким образом, по всей России
уже 31 финансово-кредитная организация принимает "зонтичные" поручительства в качестве залога по кредитам для бизнеса.
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"В числе наших банков-партнеров есть как крупные федеральные организации с сетью отделений по всей стране, так и региональные, представленные в отдельных субъектах РФ. Они дополняют друг друга, позволяя максимально расширить охват предпринимателей и дотянуться буквально до каждого из них. Во всех банках "зонтичные" поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне вместе с кредитом. Для бизнеса они бесплатны, а комиссию за предоставление "зонтичных" поручительств платит банк", — пояснил Исаевич.
"Зонтичные" поручительства были разработаны по поручению президента России и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализация механизма осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.