https://ria.ru/20231025/biznes-1904952185.html

Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам

Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 25.10.2023

Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам

Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:00

2023-10-25T10:00

2023-10-25T10:00

россия

корпорация мсп

александр исаевич

андрей белоусов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.КМСП распределила лимиты по "зонтичному" механизму на банки-партнеры, общая сумма составила 35 миллиардов рублей, которые покроют до 50% общей суммы кредитов предпринимателей в IV квартале."Зонтичные" поручительства — это то, что позволяет нашим малым и средним предприятиям привлекать банковские средства в свой бизнес даже при недостаточности или отсутствии залога. Доведенные до банков на IV квартал 35 миллиардов дадут бизнесу возможность получить в общей сложности не меньше, чем 70 миллиардов рублей. "Зонтичный" механизм покрывает до 50% от суммы кредита при частичном или полном отсутствии залога у предпринимателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, в IV квартале расширяются и возможности получения "зонтичных" поручительств предпринимателями. В число банков-партнеров вошли и уже получили лимиты от Корпорации МСП Газпромбанк и Солид Банк. Таким образом, по всей России уже 31 финансово-кредитная организация принимает "зонтичные" поручительства в качестве залога по кредитам для бизнеса."В числе наших банков-партнеров есть как крупные федеральные организации с сетью отделений по всей стране, так и региональные, представленные в отдельных субъектах РФ. Они дополняют друг друга, позволяя максимально расширить охват предпринимателей и дотянуться буквально до каждого из них. Во всех банках "зонтичные" поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне вместе с кредитом. Для бизнеса они бесплатны, а комиссию за предоставление "зонтичных" поручительств платит банк", — пояснил Исаевич."Зонтичные" поручительства были разработаны по поручению президента России и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализация механизма осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов