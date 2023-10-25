Рейтинг@Mail.ru
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/biznes-1904952185.html
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам - РИА Новости, 25.10.2023
Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам
Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:00
2023-10-25T10:00
россия
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.КМСП распределила лимиты по "зонтичному" механизму на банки-партнеры, общая сумма составила 35 миллиардов рублей, которые покроют до 50% общей суммы кредитов предпринимателей в IV квартале."Зонтичные" поручительства — это то, что позволяет нашим малым и средним предприятиям привлекать банковские средства в свой бизнес даже при недостаточности или отсутствии залога. Доведенные до банков на IV квартал 35 миллиардов дадут бизнесу возможность получить в общей сложности не меньше, чем 70 миллиардов рублей. "Зонтичный" механизм покрывает до 50% от суммы кредита при частичном или полном отсутствии залога у предпринимателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, в IV квартале расширяются и возможности получения "зонтичных" поручительств предпринимателями. В число банков-партнеров вошли и уже получили лимиты от Корпорации МСП Газпромбанк и Солид Банк. Таким образом, по всей России уже 31 финансово-кредитная организация принимает "зонтичные" поручительства в качестве залога по кредитам для бизнеса."В числе наших банков-партнеров есть как крупные федеральные организации с сетью отделений по всей стране, так и региональные, представленные в отдельных субъектах РФ. Они дополняют друг друга, позволяя максимально расширить охват предпринимателей и дотянуться буквально до каждого из них. Во всех банках "зонтичные" поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне вместе с кредитом. Для бизнеса они бесплатны, а комиссию за предоставление "зонтичных" поручительств платит банк", — пояснил Исаевич."Зонтичные" поручительства были разработаны по поручению президента России и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализация механизма осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html
https://ria.ru/20231023/psb-1904767221.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Россия, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов

Бизнес сможет привлечь до 70 млрд рублей по "зонтичным" поручительствам

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 70 миллиардов рублей кредитов в течение октября-декабря 2023 года благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
КМСП распределила лимиты по "зонтичному" механизму на банки-партнеры, общая сумма составила 35 миллиардов рублей, которые покроют до 50% общей суммы кредитов предпринимателей в IV квартале.
Логотип корпорации МСП
Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей
24 октября, 09:00
"Зонтичные" поручительства — это то, что позволяет нашим малым и средним предприятиям привлекать банковские средства в свой бизнес даже при недостаточности или отсутствии залога. Доведенные до банков на IV квартал 35 миллиардов дадут бизнесу возможность получить в общей сложности не меньше, чем 70 миллиардов рублей. "Зонтичный" механизм покрывает до 50% от суммы кредита при частичном или полном отсутствии залога у предпринимателя", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, в IV квартале расширяются и возможности получения "зонтичных" поручительств предпринимателями. В число банков-партнеров вошли и уже получили лимиты от Корпорации МСП Газпромбанк и Солид Банк. Таким образом, по всей России уже 31 финансово-кредитная организация принимает "зонтичные" поручительства в качестве залога по кредитам для бизнеса.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Фрадков: ПСБ обслуживает в новых регионах уже более 70 тысяч субъектов МСП
23 октября, 18:27
"В числе наших банков-партнеров есть как крупные федеральные организации с сетью отделений по всей стране, так и региональные, представленные в отдельных субъектах РФ. Они дополняют друг друга, позволяя максимально расширить охват предпринимателей и дотянуться буквально до каждого из них. Во всех банках "зонтичные" поручительства предоставляются бесшовно, в одном окне вместе с кредитом. Для бизнеса они бесплатны, а комиссию за предоставление "зонтичных" поручительств платит банк", — пояснил Исаевич.
"Зонтичные" поручительства были разработаны по поручению президента России и запущены Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализация механизма осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
РоссияКорпорация МСПАлександр ИсаевичАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала