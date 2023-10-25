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Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту - РИА Новости, 25.10.2023
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Липецкая область
 
17:14 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/biblioteki-1905203567.html
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту - РИА Новости, 25.10.2023
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту
Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:14
2023-10-25T17:14
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что усманская и чаплыгинская библиотеки вошли в число 149 аналогичных учреждений культуры из 83 российских регионов, которые получат финансирование в следующем году по нацпроекту. Итоги конкурса среди субъектов страны на модернизацию библиотек подвели в Минкультуры РФ. Победителями отбора всего стали 96 малых и 53 центральные муниципальные библиотеки. Артамонов отметил, что с начала нацпроекта "Культура" в 2019 году в Липецкой области модельными стали 12 библиотек. Они пользуются большой популярностью у жителей, так как после преобразования там можно не только заниматься чтением, но и развивать другие творческие способности. "Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки в регионе становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231025/elets-1905114196.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что усманская и чаплыгинская библиотеки вошли в число 149 аналогичных учреждений культуры из 83 российских регионов, которые получат финансирование в следующем году по нацпроекту. Итоги конкурса среди субъектов страны на модернизацию библиотек подвели в Минкультуры РФ. Победителями отбора всего стали 96 малых и 53 центральные муниципальные библиотеки.
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце
25 октября, 11:52
Артамонов отметил, что с начала нацпроекта "Культура" в 2019 году в Липецкой области модельными стали 12 библиотек. Они пользуются большой популярностью у жителей, так как после преобразования там можно не только заниматься чтением, но и развивать другие творческие способности.
"Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки в регионе становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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