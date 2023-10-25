https://ria.ru/20231025/biblioteki-1905203567.html
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту - РИА Новости, 25.10.2023
Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту
Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:14
2023-10-25T17:14
2023-10-25T17:14
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857762272_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_340fb445968732206229a7cd034ef9e1.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что усманская и чаплыгинская библиотеки вошли в число 149 аналогичных учреждений культуры из 83 российских регионов, которые получат финансирование в следующем году по нацпроекту. Итоги конкурса среди субъектов страны на модернизацию библиотек подвели в Минкультуры РФ. Победителями отбора всего стали 96 малых и 53 центральные муниципальные библиотеки. Артамонов отметил, что с начала нацпроекта "Культура" в 2019 году в Липецкой области модельными стали 12 библиотек. Они пользуются большой популярностью у жителей, так как после преобразования там можно не только заниматься чтением, но и развивать другие творческие способности. "Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки в регионе становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – прокомментировал Артамонов.
https://ria.ru/20231025/elets-1905114196.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857762272_97:0:1234:853_1920x0_80_0_0_8709d0ea91b9720b08191ad750610a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что усманская и чаплыгинская библиотеки вошли в число 149 аналогичных учреждений культуры из 83 российских регионов, которые получат финансирование в следующем году по нацпроекту. Итоги конкурса среди субъектов страны на модернизацию библиотек подвели в Минкультуры РФ.
Победителями отбора всего стали 96 малых и 53 центральные муниципальные библиотеки.
Мост по нацпроекту реконструируют в Ельце
Артамонов отметил, что с начала нацпроекта "Культура" в 2019 году в Липецкой области модельными стали 12 библиотек. Они пользуются большой популярностью у жителей, так как после преобразования там можно не только заниматься чтением, но и развивать другие творческие способности.
"Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки в регионе становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – прокомментировал Артамонов.