https://ria.ru/20231025/biblioteki-1905203567.html

Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту

Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту - РИА Новости, 25.10.2023

Еще две библиотеки Липецкой области станут модельными по нацпроекту

Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:14

2023-10-25T17:14

2023-10-25T17:14

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Усманская центральная библиотека и учреждение села Ломовое Чаплыгинского района Липецкой области будут преобразованы в 2024 году в модельные благодаря нацпроекту "Культура", сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что усманская и чаплыгинская библиотеки вошли в число 149 аналогичных учреждений культуры из 83 российских регионов, которые получат финансирование в следующем году по нацпроекту. Итоги конкурса среди субъектов страны на модернизацию библиотек подвели в Минкультуры РФ. Победителями отбора всего стали 96 малых и 53 центральные муниципальные библиотеки. Артамонов отметил, что с начала нацпроекта "Культура" в 2019 году в Липецкой области модельными стали 12 библиотек. Они пользуются большой популярностью у жителей, так как после преобразования там можно не только заниматься чтением, но и развивать другие творческие способности. "Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки в регионе становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия", – прокомментировал Артамонов.

https://ria.ru/20231025/elets-1905114196.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов