https://ria.ru/20231025/bezopasnost-1905163606.html

Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности

Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности - РИА Новости, 25.10.2023

Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект о наделении кабмина РФ правом устанавливать порядок формирования и ведения реестра... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:53

2023-10-25T14:53

2023-10-25T14:53

россия

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект о наделении кабмина РФ правом устанавливать порядок формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению. Как отмечалось в пояснительной записке, законопроектом предусматривается наделение правительства Российской Федерации полномочием по установлению порядка формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции. После принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231013/biobezopasnost-1902582746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, госдума рф, безопасность