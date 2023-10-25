https://ria.ru/20231025/bezopasnost-1905163606.html
Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности
Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности - РИА Новости, 25.10.2023
Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект о наделении кабмина РФ правом устанавливать порядок формирования и ведения реестра... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:53
2023-10-25T14:53
2023-10-25T14:53
россия
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект о наделении кабмина РФ правом устанавливать порядок формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению. Как отмечалось в пояснительной записке, законопроектом предусматривается наделение правительства Российской Федерации полномочием по установлению порядка формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции. После принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
https://ria.ru/20231013/biobezopasnost-1902582746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, госдума рф, безопасность
Россия, Госдума РФ, Безопасность
Госдума приняла проект о реестре товаров для обеспечения биобезопасности
Госдума приняла проект о реестре товаров для биобезопасности населения
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях проект о наделении кабмина РФ правом устанавливать порядок формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению.
Как отмечалось в пояснительной записке, законопроектом предусматривается наделение правительства Российской Федерации полномочием по установлению порядка формирования и ведения реестра продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медицинской помощи населению, а также формирования и ведения реестра предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции.
После принятия закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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