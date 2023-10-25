Байден рассказал о разговоре с Нетаньяху о военной операции в Газе
Байден заявил, что не просил Израиль отложить начало наземной операции в Газе
© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не требовал от руководства Израиля отсрочить начало наземной военной операции в секторе Газа, однако призвал по возможности в первую очередь вызволить находящихся у палестинского движения ХАМАС заложников.
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"Нет", - сказал в ходе пресс-конференции Байден, отвечая на вопрос о том, выдвигал ли он подобное требование в контактах с израильскими властями.
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"Я указал ему (премьер-министру Биньямину Нетаньяху - ред.) на необходимость того, чтобы, если возможно, безопасно вызволить этих людей. Я заявил ему, что, если это осуществимо, то это должно быть сделано", - пояснил хозяин Белого дома.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.