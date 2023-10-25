https://ria.ru/20231025/bayden-1905259036.html
Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам"
Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам" - РИА Новости, 25.10.2023
Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам"
США намерены конкурировать с Китаем "по всем фронтам", однако не ищут конфликта с этой страной, заявил в среду американский президент Джо Байден. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T21:30
2023-10-25T21:30
2023-10-25T21:40
в мире
сша
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США намерены конкурировать с Китаем "по всем фронтам", однако не ищут конфликта с этой страной, заявил в среду американский президент Джо Байден."Мы намерены конкурировать с Китаем по всем фронтам, однако не ищем конфликта с ним", - сказал Байден на пресс-конференции со своим австралийским коллегой.
https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, джо байден
В мире, США, Китай, Джо Байден
Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам"
Байден: США будут конкурировать с Китаем повсюду, но не ищут конфликта с ним