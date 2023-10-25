https://ria.ru/20231025/bayden-1905259036.html

Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам"

Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам" - РИА Новости, 25.10.2023

Байден заявил о намерении США конкурировать с Китаем "по всем фронтам"

США намерены конкурировать с Китаем "по всем фронтам", однако не ищут конфликта с этой страной, заявил в среду американский президент Джо Байден. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T21:30

2023-10-25T21:30

2023-10-25T21:40

в мире

сша

китай

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США намерены конкурировать с Китаем "по всем фронтам", однако не ищут конфликта с этой страной, заявил в среду американский президент Джо Байден."Мы намерены конкурировать с Китаем по всем фронтам, однако не ищем конфликта с ним", - сказал Байден на пресс-конференции со своим австралийским коллегой.

https://ria.ru/20231025/kitay-1905146997.html

сша

китай

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, джо байден