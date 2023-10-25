https://ria.ru/20231025/bayden-1905153030.html
Медведчук сравнил высказывания Байдена с риторикой Гитлера
Медведчук сравнил высказывания Байдена с риторикой Гитлера - РИА Новости, 25.10.2023
Медведчук сравнил высказывания Байдена с риторикой Гитлера
Украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сравнил высказывания президента США Джо Байдена об особенности... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:18
2023-10-25T14:18
2023-10-25T14:21
в мире
сша
германия
джо байден
виктор медведчук
адольф гитлер
украина
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сравнил высказывания президента США Джо Байдена об особенности американской нации и о войне с идеологией Адольфа Гитлера. "Когда Байден обвиняет руководителей других стран в диктатуре, терроризме и агрессии, то почему бы у него самого не взять тест на наличие подобных основ в его собственной политики? И для этого не надо рыться в архивах, а надо просто проанализировать нарративы, которые президент США выдал публично в самое ближайшее время", - написал политик в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру". В частности, Медведчук приводит цитату Байдена о "незаменимости американской нации", которая схожа с риторикой Гитлера. "Кстати, эта лесть о великой нации и недосказанность о природе зла стоили Германии очень дорого", - сказал украинский политик. Кроме того, Медведчук привел цитату Байдена, где он говорит о войне как о "разумной инвестиции", что поможет США "построить мир, который будет более безопасным, мирным и более процветающим". По мнению украинского оппозиционера, эти высказывания коррелируются с идеологией Гитлера, который "понимал новый порядок как лидерство Германии и ее великой нации".
https://ria.ru/20231020/bayden-1904216157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, германия, джо байден, виктор медведчук, адольф гитлер, украина
В мире, США, Германия, Джо Байден, Виктор Медведчук, Адольф Гитлер, Украина
Медведчук сравнил высказывания Байдена с риторикой Гитлера
Медведчук: фраза Байдена о незаменимости американцев напоминает риторику Гитлера
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сравнил высказывания президента США Джо Байдена об особенности американской нации и о войне с идеологией Адольфа Гитлера.
"Когда Байден обвиняет руководителей других стран в диктатуре, терроризме и агрессии, то почему бы у него самого не взять тест на наличие подобных основ в его собственной политики? И для этого не надо рыться в архивах, а надо просто проанализировать нарративы, которые президент США выдал публично в самое ближайшее время", - написал политик в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".
В частности, Медведчук приводит цитату Байдена о "незаменимости американской нации", которая схожа с риторикой Гитлера. "Кстати, эта лесть о великой нации и недосказанность о природе зла стоили Германии
очень дорого", - сказал украинский политик.
Кроме того, Медведчук привел цитату Байдена, где он говорит о войне как о "разумной инвестиции", что поможет США "построить мир, который будет более безопасным, мирным и более процветающим". По мнению украинского оппозиционера, эти высказывания коррелируются с идеологией Гитлера, который "понимал новый порядок как лидерство Германии и ее великой нации".
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