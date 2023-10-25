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Экс-глава МИД Египта объяснил, зачем Байден увязал помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 25.10.2023
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08:38 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/bayden-1905074742.html
Экс-глава МИД Египта объяснил, зачем Байден увязал помощь Украине и Израилю
Экс-глава МИД Египта объяснил, зачем Байден увязал помощь Украине и Израилю - РИА Новости, 25.10.2023
Экс-глава МИД Египта объяснил, зачем Байден увязал помощь Украине и Израилю
Решение президента США Джо Байдена увязать поддержку Украины и Израиля в обращении к американскому народу не имеет реальной ценности, кроме как ради... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:38
2023-10-25T08:38
в мире
израиль
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена увязать поддержку Украины и Израиля в обращении к американскому народу не имеет реальной ценности, кроме как ради предвыборной кампании главы государства, заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми в интервью РИА Новости. "Я попросту не вижу реальной ценности в попытке уравнять происходящее в Газе и на Украине, кроме как ради электоральных причин. Это совершенно разные пропорции, совершенно разные причины", - ответил он на вопрос о решении президента США увязать необходимость поддержки Украины и Израиля в обращении к американцам. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html
https://ria.ru/20231023/bayden-1904817389.html
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в мире, израиль, россия, украина, владимир путин, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Экс-глава МИД Египта объяснил, зачем Байден увязал помощь Украине и Израилю

Экс-глава МИД Египта: Байден увязал помощь Украине и Израилю из-за выборов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена увязать поддержку Украины и Израиля в обращении к американскому народу не имеет реальной ценности, кроме как ради предвыборной кампании главы государства, заявил экс-министр иностранных дел Египта Набил Фахми в интервью РИА Новости.
"Я попросту не вижу реальной ценности в попытке уравнять происходящее в Газе и на Украине, кроме как ради электоральных причин. Это совершенно разные пропорции, совершенно разные причины", - ответил он на вопрос о решении президента США увязать необходимость поддержки Украины и Израиля в обращении к американцам.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: сенат США может отклонить запрос Байдена на помощь Украине и Израилю
25 октября, 01:55
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В США отреагировали на выступление Байдена по Украине и Израилю
23 октября, 23:29
 
В миреИзраильРоссияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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