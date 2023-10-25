https://ria.ru/20231025/bastrykin-1905106493.html

Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти - РИА Новости, 25.10.2023

Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:19

2023-10-25T11:19

2023-10-25T11:40

происшествия

россия

тольятти

комсомольский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной из школ Тольятти, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появились видеоролики с конфликтом двух девочек - во время драки вокруг них собрались подростки, которые их не останавливали и в конце потасовки аплодировали. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района Тольятти. По факту происшествия проверки организовали региональные СУСК и прокуратура. "Глава ведомства Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУСК по Самарской области Галиханову Марату Файзурахмановичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20230124/izbienie-1847076046.html

россия

тольятти

комсомольский район

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происшествия, россия, тольятти, комсомольский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)