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Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти - РИА Новости, 25.10.2023
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11:19 25.10.2023 (обновлено: 11:40 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/bastrykin-1905106493.html
Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти
Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти - РИА Новости, 25.10.2023
Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:19
2023-10-25T11:40
происшествия
россия
тольятти
комсомольский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной из школ Тольятти, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в соцсетях появились видеоролики с конфликтом двух девочек - во время драки вокруг них собрались подростки, которые их не останавливали и в конце потасовки аплодировали. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района Тольятти. По факту происшествия проверки организовали региональные СУСК и прокуратура. "Глава ведомства Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУСК по Самарской области Галиханову Марату Файзурахмановичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в релизе.
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россия
тольятти
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происшествия, россия, тольятти, комсомольский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тольятти, Комсомольский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

Председатель СК Бастрыкин потребовал доклад после драки школьниц в Тольятти

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе самарского управления представить доклад о проверке по факту драки между девочками-подростками в одной из школ Тольятти, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появились видеоролики с конфликтом двух девочек - во время драки вокруг них собрались подростки, которые их не останавливали и в конце потасовки аплодировали. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района Тольятти. По факту происшествия проверки организовали региональные СУСК и прокуратура.
"Глава ведомства Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУСК по Самарской области Галиханову Марату Файзурахмановичу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в релизе.
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ПроисшествияРоссияТольяттиКомсомольский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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