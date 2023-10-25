Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 25.10.2023 (обновлено: 12:30 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:27
2023-10-25T12:30
россия
москва
в мире
финляндия
эстония
саули ниинисте
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995535_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_9589de8d80dedbf6742a94f6573c48f0.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные русофобские рефлексии, Москва говорила об их неуместности."Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в данном случае Россию никто не обвинял, мы с самого начала говорили, что какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, до того как ситуация будет прояснена в результате расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать", - сказал Песков.Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html
россия
москва
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995535_99:0:694:446_1920x0_80_0_0_fa1fc595da8617fca4ab210f92cd1b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, в мире, финляндия, эстония, саули ниинисте, дмитрий песков
Россия, Москва, В мире, Финляндия, Эстония, Саули Ниинисте, Дмитрий Песков
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector

Песков о выводах по ЧП на Balticconnector: обвинений в адрес России не звучало

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииПовреждения газопровода Balticconnector
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Повреждения газопровода Balticconnector. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные русофобские рефлексии, Москва говорила об их неуместности.
"Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в данном случае Россию никто не обвинял, мы с самого начала говорили, что какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, до того как ситуация будет прояснена в результате расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать", - сказал Песков.
Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
Китайское судно Newnew Polar Bear в Балтийске - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector
25 октября, 09:17
 
РоссияМоскваВ миреФинляндияЭстонияСаули НиинистеДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала