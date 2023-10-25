https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:27
2023-10-25T12:27
2023-10-25T12:30
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саули ниинисте
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные русофобские рефлексии, Москва говорила об их неуместности."Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в данном случае Россию никто не обвинял, мы с самого начала говорили, что какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, до того как ситуация будет прояснена в результате расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать", - сказал Песков.Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
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россия, москва, в мире, финляндия, эстония, саули ниинисте, дмитрий песков
Россия, Москва, В мире, Финляндия, Эстония, Саули Ниинисте, Дмитрий Песков
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
Песков о выводах по ЧП на Balticconnector: обвинений в адрес России не звучало
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные русофобские рефлексии, Москва говорила об их неуместности.
"Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в данном случае Россию никто не обвинял, мы с самого начала говорили, что какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, до того как ситуация будет прояснена в результате расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать", - сказал Песков.
Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии
сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией
Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга
. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё
сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
Эксперт рассказал, как судно из Китая могло повредить Balticconnector