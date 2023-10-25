https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html

В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector

В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 25.10.2023

В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:27

2023-10-25T12:27

2023-10-25T12:30

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эстония

саули ниинисте

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выводах по ЧП на Balticconnector, заявил, что обвинений в адрес РФ не звучало, были стандартные русофобские рефлексии, Москва говорила об их неуместности."Никаких обвинений не звучало. Давайте с вами трезво смотреть, там сразу начались рассуждения, что будет, если за этим будет стоять Россия, да, это стандартные такие рефлексы русофобские, с которыми мы сталкивались неоднократно. Но в данном случае Россию никто не обвинял, мы с самого начала говорили, что какие-то такие эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, до того как ситуация будет прояснена в результате расследования, что и произошло, но в любом случае, наверное, детали еще предстоит обследовать", - сказал Песков.Во вторник Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, предположительно, виновно судно Newnew Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга. Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905078047.html

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