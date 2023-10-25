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Австралия объявила о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.10.2023
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09:54 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/avstraliya-1905084670.html
Австралия объявила о дополнительной военной помощи Украине
Австралия объявила о дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.10.2023
Австралия объявила о дополнительной военной помощи Украине
Австралия предоставит Украине военную помощь дополнительно почти на 13 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте австралийского правительства. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:54
2023-10-25T09:54
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Австралия предоставит Украине военную помощь дополнительно почти на 13 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте австралийского правительства. Новый пакет помощи, по его данным, составит 20 миллионов австралийских долларов (12,76 миллиона долларов США). В пакет помощи войдут техника для разминирования и защиты от дронов, портативные рентген-устройства и 3D-принтер металлических изделий, говорится в сообщении. В производстве техники, поставляемой на этот раз Украине, участвовали австралийские компании: DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D. В сообщении правительства Австралии говорится, что с нынешним пакетом военной помощи Украине ее объем достиг в целом примерно 910 миллионов австралийских долларов (около 580 миллионов долларов США). В частности, Австралия поставляла Украине броневики Bushmaster, тяжелую артиллерию, боеприпасы и средства в украинский гуманитарный фонд. Как уже сообщалось, Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок. На его борту находятся до 100 австралийских солдат, однако самолет, как отмечает правительство Австралии, не будет летать над территориями Украины, Белоруссии или России. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20231023/samolet-1904610463.html
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905059492.html
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в мире, украина, австралия, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Австралия, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО
Австралия объявила о дополнительной военной помощи Украине

Австралия заявила о военной помощи Украине на 13 миллионов долларов

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament HousesКанберра
Канберра - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Австралия предоставит Украине военную помощь дополнительно почти на 13 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте австралийского правительства.
Новый пакет помощи, по его данным, составит 20 миллионов австралийских долларов (12,76 миллиона долларов США).
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В пакет помощи войдут техника для разминирования и защиты от дронов, портативные рентген-устройства и 3D-принтер металлических изделий, говорится в сообщении.
В производстве техники, поставляемой на этот раз Украине, участвовали австралийские компании: DroneShield, Micro-X, Minelab и SPEE3D.
В сообщении правительства Австралии говорится, что с нынешним пакетом военной помощи Украине ее объем достиг в целом примерно 910 миллионов австралийских долларов (около 580 миллионов долларов США). В частности, Австралия поставляла Украине броневики Bushmaster, тяжелую артиллерию, боеприпасы и средства в украинский гуманитарный фонд.
Как уже сообщалось, Австралия направила в Германию самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7A Wedgetail на шестимесячный срок. На его борту находятся до 100 австралийских солдат, однако самолет, как отмечает правительство Австралии, не будет летать над территориями Украины, Белоруссии или России.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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