https://ria.ru/20231025/aviabilety-1905202476.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин - РИА Новости, 25.10.2023

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР). РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:11

2023-10-25T17:11

2023-10-25T17:29

пресс-релизы

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775028262_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_804183245f9cbcb560c3ca08d1c37003.jpg

МОСКВА, 25 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР). Полеты по новому направлению с 24 декабря будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала два еженедельных рейса из сибирского хаба группы "Аэрофлот" в Харбин. Вылет из Красноярска — по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам. Новое направление открывает дополнительные возможности для деловых путешественников и туристов. Харбин — крупнейший транспортный узел и экономический центр северо-восточного Китая. Кроме того, город считается столицей зимнего туризма КНР: на протяжении 60 лет здесь проводится ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы, новости - туризм