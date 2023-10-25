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"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин - РИА Новости, 25.10.2023
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Туризм
17:11 25.10.2023 (обновлено: 17:29 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/aviabilety-1905202476.html
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин - РИА Новости, 25.10.2023
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР). РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:11
2023-10-25T17:29
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МОСКВА, 25 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР). Полеты по новому направлению с 24 декабря будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100. В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала два еженедельных рейса из сибирского хаба группы "Аэрофлот" в Харбин. Вылет из Красноярска — по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам. Новое направление открывает дополнительные возможности для деловых путешественников и туристов. Харбин — крупнейший транспортный узел и экономический центр северо-восточного Китая. Кроме того, город считается столицей зимнего туризма КНР: на протяжении 60 лет здесь проводится ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур. "Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, новости - туризм
Пресс-релизы, Туризм, Новости - Туризм

"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Харбин

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из Красноярска в Харбин (КНР).
Полеты по новому направлению с 24 декабря будет выполнять авиакомпания "Россия" на самолетах Superjet 100.
В зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала два еженедельных рейса из сибирского хаба группы "Аэрофлот" в Харбин. Вылет из Красноярска — по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам.
Новое направление открывает дополнительные возможности для деловых путешественников и туристов. Харбин — крупнейший транспортный узел и экономический центр северо-восточного Китая. Кроме того, город считается столицей зимнего туризма КНР: на протяжении 60 лет здесь проводится ежегодный международный фестиваль снежных и ледяных скульптур.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 40,7 миллиона.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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