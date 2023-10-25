Безымянную вершину Кузнецкого Алатау назовут в честь Николая Масалова
Безымянную вершину Кузнецкого Алатау назовут в честь Героя Кузбасса Масалова
© Пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"В заповеднике "Кузнецкий Алатау"
© Пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"
В заповеднике "Кузнецкий Алатау". Архивное фото
КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Одну из безымянных вершин Кузнецкого Алатау назовут в честь Николая Масалова, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса.
"Одна из безымянных вершин Кузнецкого Алатау будет названа в честь Героя Кузбасса Николая Масалова. Инициативу общественности в рамках проекта "Вершины воинской славы" поддержал губернатор Сергей Цивилев. Сегодня депутаты парламента региона приняли постановление, которое после экспертизы будет направлено в правительство РФ для окончательного решения", – говорится в сообщении.
Знаменщик 220-го гвардейского полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии, старший сержант Николай Масалов свою первую награду получил за оборону Сталинграда, а 30 апреля 1945 года в Берлине он спас из-под обстрела немецкую девочку. В память о подвиге земляка в Кузбассе проходят уроки мужества, патриотические часы, выставки, спортивные соревнования. В ноябре 2022 года в Кемерове был открыт Мемориал Воину-Освободителю.
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"Имя Николая Ивановича Масалова знает каждый житель Кузбасса. Рискуя жизнью, он совершил величайший подвиг русского солдата, а после Великой Отечественной войны много времени посвятил воспитанию молодого поколения. Теперь у нас в регионе появится и первый географический объект, носящий имя Масалова. Будем ждать распоряжения правительства страны, которое ранее уже поддержало наши инициативы в рамках проекта "Вершины воинской славы". Таким образом мы сохраняем память о наших прославленных земляках для многих поколений кузбассовцев", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что с 2015 года в регионе 15 горных вершин получили имена героев. Гора Масалова высотой 881,7 метра рядом с Междуреченском должна стать 16-й. К ней проложат туристический маршрут и установят мемориальную доску с описанием подвига Героя Кузбасса. Недалеко находятся смотровые площадки среди живописных скал-останцев, откуда открывается вид на вершины хребта Тигертыш.