https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905225557.html
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева - РИА Новости, 25.10.2023
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева
В ситуации с семьей комика Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:10
2023-10-25T18:10
2023-10-25T18:13
шоубиз
илья соболев
аэрофлот
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ситуации с семьей комика Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщила пресс-служба авиакомпании. Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса "Москва - Мальдивы" авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к нему. "Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу", - говорится в сообщении. Как отмечается, во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но "уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери". "Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причинённых неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета", - заявили в "Аэрофлоте". Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение к себе, добавила пресс-служба.
https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905189434.html
https://ria.ru/20231012/loukoster-1902369104.html
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илья соболев, аэрофлот
Шоубиз, Илья Соболев, Аэрофлот
"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева
"Аэрофлот" объяснил ситуацию с семьей комика Ильи Соболева регламентом
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ситуации с семьей комика Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщила пресс-служба авиакомпании.
Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса "Москва - Мальдивы" авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к нему.
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«
"Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но "уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери".
«
"Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причинённых неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета", - заявили в "Аэрофлоте".
Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение к себе, добавила пресс-служба.
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