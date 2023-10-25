https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905225557.html

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева - РИА Новости, 25.10.2023

"Аэрофлот" прокомментировал ситуацию с семьей комика Соболева

В ситуации с семьей комика Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:10

2023-10-25T18:10

2023-10-25T18:13

шоубиз

илья соболев

аэрофлот

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В ситуации с семьей комика Ильи Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета, сообщила пресс-служба авиакомпании. Ранее Соболев рассказал в своих социальных сетях о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса "Москва - Мальдивы" авиакомпании "Аэрофлот". В аэропорту Соболев оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к нему. "Согласно федеральным авиационным правилам и регламентам авиакомпании, разработанным в целях обеспечения авиационной безопасности, ребёнок без отдельно оформленного места прикрепляется в бронировании к конкретному взрослому пассажиру в момент оформления авиабилета и перевозится вместе с родителем на месте, указанном в посадочном талоне. В соответствии с данными системы бронирования, ребёнок был прикреплён к отцу", - говорится в сообщении. Как отмечается, во время регистрации на рейс супруга комика оформила на себя услугу повышения класса обслуживания, но "уже на борту выяснилось, что семья Соболевых не просила прикрепить ребенка к бронированию матери". "Мы детально разобрали ситуацию с семьей Ильи Соболева, сожалеем о причинённых неудобствах. В деятельности компании и в процедурах взаимодействия с пассажирами приоритетом всегда является безопасность полета", - заявили в "Аэрофлоте". Сотрудники авиакомпании в вежливой форме общались с пассажирами, объясняли правила перевозки и авиационной безопасности, рассчитывая на понимание ситуации и тактичное отношение к себе, добавила пресс-служба.

https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905189434.html

https://ria.ru/20231012/loukoster-1902369104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илья соболев, аэрофлот