https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905189434.html

"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника

"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника - РИА Новости, 25.10.2023

"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника

Информация о якобы задержании полицейскими сотрудника "Аэрофлота" в "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:22

2023-10-25T16:22

2023-10-25T16:28

происшествия

аэрофлот

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Информация о якобы задержании полицейскими сотрудника "Аэрофлота" в "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщила пресс-служба перевозчика. Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что бортпроводник "Аэрофлота" был задержан в неадекватном состоянии в "Шереметьево" в ходе ночного полицейского рейда по выявлению наркокурьеров. "Информация, распространяемая рядом Telegram-каналов, о задержании сотрудника авиакомпании содержит недостоверную информацию. 24.10.2023, находясь в аэропорту вне рабочего времени, он был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых был отпущен. О нахождении в якобы неадекватном состоянии пресс-службе ничего не известно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221026/vymogatelstvo-1826984225.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аэрофлот