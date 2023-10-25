https://ria.ru/20231025/aeroflot-1905189434.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника
"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника - РИА Новости, 25.10.2023
"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника
Информация о якобы задержании полицейскими сотрудника "Аэрофлота" в "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:22
2023-10-25T16:22
2023-10-25T16:28
происшествия
аэрофлот
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Информация о якобы задержании полицейскими сотрудника "Аэрофлота" в "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщила пресс-служба перевозчика. Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что бортпроводник "Аэрофлота" был задержан в неадекватном состоянии в "Шереметьево" в ходе ночного полицейского рейда по выявлению наркокурьеров. "Информация, распространяемая рядом Telegram-каналов, о задержании сотрудника авиакомпании содержит недостоверную информацию. 24.10.2023, находясь в аэропорту вне рабочего времени, он был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых был отпущен. О нахождении в якобы неадекватном состоянии пресс-службе ничего не известно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221026/vymogatelstvo-1826984225.html
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происшествия, аэрофлот
"Аэрофлот" опроверг информацию о задержании сотрудника
"Аэрофлот" опроверг сообщение о задержании сотрудника в Шереметьево
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Информация о якобы задержании полицейскими сотрудника "Аэрофлота" в "Шереметьево" не соответствует действительности, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ранее Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что бортпроводник "Аэрофлота" был задержан в неадекватном состоянии в "Шереметьево" в ходе ночного полицейского рейда по выявлению наркокурьеров.
"Информация, распространяемая рядом Telegram-каналов, о задержании сотрудника авиакомпании содержит недостоверную информацию. 24.10.2023, находясь в аэропорту вне рабочего времени, он был остановлен сотрудниками полиции в рамках проверочных мероприятий, после которых был отпущен. О нахождении в якобы неадекватном состоянии пресс-службе ничего не известно", - говорится в сообщении.
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