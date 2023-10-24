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В МИД Ирана высказались об убийстве журналистов в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
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16:34 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zhurnalisty-1904973453.html
В МИД Ирана высказались об убийстве журналистов в Газе
В МИД Ирана высказались об убийстве журналистов в Газе - РИА Новости, 24.10.2023
В МИД Ирана высказались об убийстве журналистов в Газе
Палестинские источники говорят о гибели 19 журналистов в результате атак Израиля по Газе, убийство журналистов не скроет правду о том, что израильский режим и... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:34
2023-10-24T16:34
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Палестинские источники говорят о гибели 19 журналистов в результате атак Израиля по Газе, убийство журналистов не скроет правду о том, что израильский режим и его лидеры – военные преступники, а их покровители – соучастники этих преступлений, такую позицию высказал в соцсети Х официальный представитель иранского МИД Насер Канаани. "По данным палестинских источников, число журналистов, погибших в результате атак израильского режима на Газу, достигло 19 человек. Убивая журналистов, не скрыть правду о том, что израильский режим и его лидеры являются военными преступниками, а их сторонники – соучастниками этих преступлений", – написал Канаани. Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что Израиль и его покровители убили более 5 тысяч палестинских граждан в течение двух недель, более 2 тысяч из которых – дети, и более тысячи – женщины, нанесли травмы более 15 тысячам и лишили крова 1,4 миллиона людей, осуществили бомбардировки больниц, школ, религиозных учреждений, жилых зданий и машин скорой помощи, и подчеркнул, что "ничья пробужденная совесть не будет молчать обо всех этих преступлениях". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231021/zhurnalisty-1904286469.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В МИД Ирана высказались об убийстве журналистов в Газе

Канаани: убийство журналистов не скроет правду о лидерах Израиля

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryОфициальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Палестинские источники говорят о гибели 19 журналистов в результате атак Израиля по Газе, убийство журналистов не скроет правду о том, что израильский режим и его лидеры – военные преступники, а их покровители – соучастники этих преступлений, такую позицию высказал в соцсети Х официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
«
"По данным палестинских источников, число журналистов, погибших в результате атак израильского режима на Газу, достигло 19 человек. Убивая журналистов, не скрыть правду о том, что израильский режим и его лидеры являются военными преступниками, а их сторонники – соучастниками этих преступлений", – написал Канаани.
Израильские силы безопасности возле поврежденного жилого дома после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа, в Сдероте - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Жертвами эскалации палестино-израильского конфликта стали 22 журналиста
21 октября, 04:05
Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что Израиль и его покровители убили более 5 тысяч палестинских граждан в течение двух недель, более 2 тысяч из которых – дети, и более тысячи – женщины, нанесли травмы более 15 тысячам и лишили крова 1,4 миллиона людей, осуществили бомбардировки больниц, школ, религиозных учреждений, жилых зданий и машин скорой помощи, и подчеркнул, что "ничья пробужденная совесть не будет молчать обо всех этих преступлениях".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Генеральная Ассамблея ООН - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Иран призвал Россию не допустить принятия в ООН резолюции против Палестины
23 октября, 23:04
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООНМИД ИранаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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