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"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 24.10.2023
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05:58 24.10.2023 (обновлено: 10:58 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/zelenskiy-1904834456.html
"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети
"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 24.10.2023
"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о важности держать Украину в центре внимания мировой общественности. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T05:58
2023-10-24T10:58
в мире
украина
россия
ближний восток
владимир зеленский
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о важности держать Украину в центре внимания мировой общественности."Единственное, к чему Украине нужно подготовиться — это к капитуляции, Россию нельзя победить", — написал GabeZZOZZ."Сдавайся… Я больше не хочу платить за твои проблемы. Твое правительство коррумпировано до мозга костей, и нам не нужны такие ужасные правительства", — заявил TheRealJC100."Украине конец, как и тебе", — отметил AlrightMyLovely."Европейские страны почти забыли о вас. Сейчас в центре внимания находится палестино-израильский конфликт", — добавил Poppy845156."Кто-нибудь, привяжите эту крысу к столбу", — возмутился twistedcuck.Ранее в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
https://ria.ru/20231024/territorii-1904824944.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904804836.html
https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html
украина
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в мире, украина, россия, ближний восток, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Ближний Восток, Владимир Зеленский, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины

"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о важности держать Украину в центре внимания мировой общественности.
"Единственное, к чему Украине нужно подготовиться — это к капитуляции, Россию нельзя победить", — написал GabeZZOZZ.
Постер во время митинга-концерта в честь присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Самое время". В США раскрыли горькую для Украины правду о России
24 октября, 01:40
"Сдавайся… Я больше не хочу платить за твои проблемы. Твое правительство коррумпировано до мозга костей, и нам не нужны такие ужасные правительства", — заявил TheRealJC100.
"Украине конец, как и тебе", — отметил AlrightMyLovely.
"Европейские страны почти забыли о вас. Сейчас в центре внимания находится палестино-израильский конфликт", — добавил Poppy845156.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
"Они не хотят". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте
23 октября, 21:23
"Кто-нибудь, привяжите эту крысу к столбу", — возмутился twistedcuck.
Ранее в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Крупный конфликт". В США встревожились из-за ошибки в отношениях с Россией
24 октября, 05:26
 
В миреУкраинаРоссияБлижний ВостокВладимир ЗеленскийОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВооруженные силы Украины
 
 
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