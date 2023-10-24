https://ria.ru/20231024/zelenskiy-1904834456.html

"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети - РИА Новости, 24.10.2023

"Тебе конец". Обращение Зеленского к Западу вызвало ярость в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о важности держать Украину в центре внимания мировой общественности. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T05:58

2023-10-24T05:58

2023-10-24T10:58

в мире

украина

россия

ближний восток

владимир зеленский

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова Владимира Зеленского о важности держать Украину в центре внимания мировой общественности."Единственное, к чему Украине нужно подготовиться — это к капитуляции, Россию нельзя победить", — написал GabeZZOZZ."Сдавайся… Я больше не хочу платить за твои проблемы. Твое правительство коррумпировано до мозга костей, и нам не нужны такие ужасные правительства", — заявил TheRealJC100."Украине конец, как и тебе", — отметил AlrightMyLovely."Европейские страны почти забыли о вас. Сейчас в центре внимания находится палестино-израильский конфликт", — добавил Poppy845156."Кто-нибудь, привяжите эту крысу к столбу", — возмутился twistedcuck.Ранее в интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.

https://ria.ru/20231024/territorii-1904824944.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904804836.html

https://ria.ru/20231024/konflikt-1904833316.html

украина

россия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, ближний восток, владимир зеленский, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины