https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904905747.html
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов - РИА Новости, 24.10.2023
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:14
2023-10-24T13:14
2023-10-24T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Около 11.30 в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв. Ранее - 8.30 были слышны первые взрывы" - написал Рогов. Официальные комментарии на этот счет пока не поступали. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20231024/kiev-1904878548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов
В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
Рогов: в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв