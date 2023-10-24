https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904905747.html

В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов

В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов - РИА Новости, 24.10.2023

В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:14

2023-10-24T13:14

2023-10-24T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Около 11.30 в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв. Ранее - 8.30 были слышны первые взрывы" - написал Рогов. Официальные комментарии на этот счет пока не поступали. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ria.ru/20231024/kiev-1904878548.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904850149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов