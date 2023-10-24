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В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов - РИА Новости, 24.10.2023
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13:14 24.10.2023 (обновлено: 13:16 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904905747.html
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов - РИА Новости, 24.10.2023
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:14
2023-10-24T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Около 11.30 в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв. Ранее - 8.30 были слышны первые взрывы" - написал Рогов. Официальные комментарии на этот счет пока не поступали. Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20231024/kiev-1904878548.html
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904850149.html
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, владимир рогов
В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В городе Запорожье прогремел мощный взрыв, заявил Рогов

Рогов: в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье прозвучал взрыв, сообщил во вторник глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Около 11.30 в городе Запорожье, временно оккупированном нацистами, прозвучал мощный объемный взрыв. Ранее - 8.30 были слышны первые взрывы" - написал Рогов.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
24 октября, 11:45
Официальные комментарии на этот счет пока не поступали.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
24 октября, 09:38
 
В миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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