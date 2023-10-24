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Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904897925.html
Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье
Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье
Здания одного из предприятий попали под удар и получили повреждения в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:48
2023-10-24T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Здания одного из предприятий попали под удар и получили повреждения в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко. По словам Малашко, в результате взрывов повреждены "здания на территории предприятия" в городе Запорожье. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье

Киевский глава Запорожской ОГА сообщил об ударе по заводу в областном центре

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице Запорожья
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице Запорожья. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Здания одного из предприятий попали под удар и получили повреждения в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко.
По словам Малашко, в результате взрывов повреждены "здания на территории предприятия" в городе Запорожье. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе на фоне объявленной воздушной тревоги.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Запорожье
19 октября, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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