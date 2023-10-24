https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904897925.html

Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье

Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023

Киевские власти сообщили об ударе по предприятию в Запорожье

Здания одного из предприятий попали под удар и получили повреждения в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:48

2023-10-24T12:48

2023-10-24T12:48

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Здания одного из предприятий попали под удар и получили повреждения в подконтрольном Украине городе Запорожье, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко. По словам Малашко, в результате взрывов повреждены "здания на территории предприятия" в городе Запорожье. Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе на фоне объявленной воздушной тревоги. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231019/vzryvy-1903831472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр