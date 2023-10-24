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Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
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09:12 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904846535.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье
Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:12
2023-10-24T09:12
в мире
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запорожская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным издания, опубликованном в его Telegram-канале, взрыв прогремел "в Запорожье". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 8.35 (совпадает с мск), она звучит до сих пор.
https://ria.ru/20231024/trevoga-1904844925.html
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В мире, Киев, Запорожье, Запорожская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, опубликованном в его Telegram-канале, взрыв прогремел "в Запорожье".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 8.35 (совпадает с мск), она звучит до сих пор.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях
24 октября, 09:04
 
В миреКиевЗапорожьеЗапорожская областьСтрана.ua
 
 
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