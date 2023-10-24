https://ria.ru/20231024/zaporozhe-1904846535.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье - РИА Новости, 24.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Запорожье

Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:12

2023-10-24T09:12

2023-10-24T09:12

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". По данным издания, опубликованном в его Telegram-канале, взрыв прогремел "в Запорожье". По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 8.35 (совпадает с мск), она звучит до сих пор.

https://ria.ru/20231024/trevoga-1904844925.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, запорожье, запорожская область, страна.ua