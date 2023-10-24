https://ria.ru/20231024/zalozhniki-1904900166.html

Точное число российских заложников ХАМАС неизвестно, заявил Песков

Точное число российских заложников ХАМАС неизвестно, заявил Песков - РИА Новости, 24.10.2023

Точное число российских заложников ХАМАС неизвестно, заявил Песков

Кремль переживает за оказавшихся в заложниках ХАМАС, прежде всего - за россиян, информации о том, когда они будут возвращены, пока нет, но контакты со всеми... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:57

2023-10-24T12:57

2023-10-24T12:57

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Кремль переживает за оказавшихся в заложниках ХАМАС, прежде всего - за россиян, информации о том, когда они будут возвращены, пока нет, но контакты со всеми сторонами конфликта продолжаются, точное количество заложников также пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, в первую очередь, мы переживаем за наших сограждан. Точной информации о том, как и когда они могут быть возвращены, пока у нас нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают шансы на освобождение россиян, которые оказались в плену у ХАМАС. Песков добавил, что Россия использует все свои возможности для контактов с обеими сторонами конфликта, "со всеми сторонами, которые имеют отношение к этому конфликту". "Действительно, пока нам не удалось, но мы будем продолжать эти усилия", - заключил Песков. На вопрос о том, сколько российских заложников сейчас находится у ХАМАС, Песков сказал, что не может "назвать точное количество", как и количество погибших. "Здесь не уместно давать примерные оценки, я не могу вам назвать точного количества", - сказал он, отметив, что для того, чтобы эти цифры были точными, Кремль и продолжает контакты со всеми сторонами. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/peskov-1904898418.html

https://ria.ru/20231023/zalozhniki-1904605928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, дмитрий песков, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году