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В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей
В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей - РИА Новости, 24.10.2023
В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей
Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 30 детей. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:36
2023-10-24T11:36
2023-10-24T11:36
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 30 детей. "Ситуация крайне сложная и хрупкая... Мы требуем освобождения всех похищенных граждан... Террористы ХАМАС, которые совершили одно из самых ужасных злодеяний современности, похитили 30 детей", - заявил Герцог на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, солдаты, просто граждане Израиля, люди с двойным гражданством или иностранцы являются "одним целым", и все они должны вернуться к своим семьям. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, франция, москва, ицхак герцог, эммануэль макрон, хамас, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Москва, Ицхак Герцог, Эммануэль Макрон, ХАМАС, МИД Ирана, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей
Президент Израиля Герцог заявил, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 30 детей.
«
"Ситуация крайне сложная и хрупкая... Мы требуем освобождения всех похищенных граждан... Террористы ХАМАС, которые совершили одно из самых ужасных злодеяний современности, похитили 30 детей", - заявил Герцог на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном
.
По его словам, солдаты, просто граждане Израиля, люди с двойным гражданством или иностранцы являются "одним целым", и все они должны вернуться к своим семьям.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве
, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ
, Азербайджана
, Армении
, Турции
и гендиректора МИД Ирана
.
Посольство России не установило местонахождение граждан, захваченных ХАМАС