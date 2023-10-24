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В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей

В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей - РИА Новости, 24.10.2023

В Израиле заявили, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 30 детей. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:36

2023-10-24T11:36

2023-10-24T11:36

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 окт - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил, что среди заложников ХАМАС находятся 30 детей. "Ситуация крайне сложная и хрупкая... Мы требуем освобождения всех похищенных граждан... Террористы ХАМАС, которые совершили одно из самых ужасных злодеяний современности, похитили 30 детей", - заявил Герцог на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, солдаты, просто граждане Израиля, люди с двойным гражданством или иностранцы являются "одним целым", и все они должны вернуться к своим семьям. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Первое заседание формата прошло в декабре 2021 года в Москве, но не на министерском уровне, а на уровне заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, франция, москва, ицхак герцог, эммануэль макрон, хамас, мид ирана, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году