https://ria.ru/20231024/vzyatka-1904824529.html

Кандидат в спикеры конгресса США решил "взять" коллег необычным подарком

Кандидат в спикеры конгресса США решил "взять" коллег необычным подарком - РИА Новости, 24.10.2023

Кандидат в спикеры конгресса США решил "взять" коллег необычным подарком

Один из кандидатов в спикеры палаты представителей США республиканец Кевин Херн направил коллегам письма с призывом голосовать за него, приложив к ним еду из... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:25

2023-10-24T01:25

2023-10-24T10:49

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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Один из кандидатов в спикеры палаты представителей США республиканец Кевин Херн направил коллегам письма с призывом голосовать за него, приложив к ним еду из ресторана быстрого питания McDonald's, пишет NBC. "Республиканец, который ранее владел несколькими франшизами McDonald's и работал в компании, сегодня доставлял коллегам фастфуд из сети вместе с письмом, в котором обосновывал свою кандидатуру на пост спикера", - сообщает издание. Репортер портала Axios Эндрю Солендер в соцсети Х пишет, что в одном из офисов конгрессменов ему заявили, что внутри пакета были чизбургеры. Ранее глава юридического комитета палаты и активный сторонник экс-президента Дональда Трампа Джим Джордан в третий раз не смог набрать необходимое количество голосов однопартийцев, чтобы занять третью в иерархии политической системы США должность - спикера палаты представителей. При этом четвертой попытки для Джордана, скорее всего, не будет. По заверению телеканала NBC, республиканцы поставили на нем крест и решили выдвинуть нового кандидата. Им может стать как раз Херн, однако для этого нужно еще одно "семейное обсуждение" республиканцев. По информации телеканала, в понедельник республиканцы планируют провести конференцию по выбору нового кандидата от партии, а голосование по кандидатуре будет возможно не раньше вторника.

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в мире, дональд трамп, mcdonald's corporation, nbc, конгресс сша, сша