https://ria.ru/20231024/vzryv-1904914325.html
В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы
В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 24.10.2023
В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы
Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:40
2023-10-24T13:40
2023-10-24T13:40
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Мониторы сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области", - говорится в сообщении. Подробности о взрывах не приводятся. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации тревога в регионе была объявлена в 12.32 (совпадает по мск), длилась чуть более получаса. Ранее во вторник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры и завода взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Киев, Россия
В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы
В подконтрольном Киеву Бериславе вновь прогремели взрывы на фоне тревоги
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале
.
"Мониторы сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области", - говорится в сообщении.
Подробности о взрывах не приводятся. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации тревога в регионе была объявлена в 12.32 (совпадает по мск), длилась чуть более получаса.
Ранее во вторник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры и завода взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области.
СМИ: на Украине переделали ракеты Sidewinder под класс "земля — воздух"
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под властью Украины
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве