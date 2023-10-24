https://ria.ru/20231024/vzryv-1904914325.html

В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы

В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы - РИА Новости, 24.10.2023

В подконтрольном Киеву Бериславе прогремели повторные взрывы

Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:40

2023-10-24T13:40

2023-10-24T13:40

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Повторные взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Мониторы сообщают о взрывах в Бериславе Херсонской области", - говорится в сообщении. Подробности о взрывах не приводятся. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации тревога в регионе была объявлена в 12.32 (совпадает по мск), длилась чуть более получаса. Ранее во вторник назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры и завода взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , киев, россия