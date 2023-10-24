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Эко-активисты попытались сорвать выступление Шольца на собрании профсоюза
Эко-активисты попытались сорвать выступление Шольца на собрании профсоюза - РИА Новости, 24.10.2023
Эко-активисты попытались сорвать выступление Шольца на собрании профсоюза
Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на собрании промышленного профсоюза IG Metall прервали экоактивисты, инцидент транслировался в прямом эфире... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:50
2023-10-24T16:50
2023-10-24T16:50
в мире
германия
олаф шольц
грета тунберг
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Выступление канцлера Германии Олафа Шольца на собрании промышленного профсоюза IG Metall прервали экоактивисты, инцидент транслировался в прямом эфире телеканала Phoenix. Шольц в своей речи перед профсоюзами рассказывал о борьбе с бюрократией в контексте развития инфраструктуры. Выступление канцлера было прервано присутствующими в зале эко-активистами. "Мы тут, мы громкие, потому что вы воруете наше будущее", - начали скандировать молодые люди. Данный девиз принадлежит молодежному эко-движению Fridays For Future (англ. "Пятницы ради будущего") ."Большое спасибо за речовки. И я сейчас затрону вопрос будущего. Я говорил об индустриальном будущем Германии, и есть много других вопросов, о которых я сейчас буду говорить", - заявил Шольц после того, как получил возможность продолжить речь. Международное движение пятничных климатических забастовок Fridays for Future возникло после инициативы экоактивистки Греты Тунберг, проводившей пикеты у шведского правительства с требованием усилить меры по борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20231017/ekoaktivisty-1903343678.html
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в мире, германия, олаф шольц, грета тунберг
В мире, Германия, Олаф Шольц, Грета Тунберг
Эко-активисты попытались сорвать выступление Шольца на собрании профсоюза
Эко-активисты попытались сорвать выступление Олафа Шольца на собрании профсоюза