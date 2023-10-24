https://ria.ru/20231024/vybory-1905043543.html

Спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

Спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине - РИА Новости, 24.10.2023

Спикер Рады назвал условие для проведения выборов на Украине

Украина может принять решение о проведении выборов, если решит пять ключевых проблем, сказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на совместной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:59

2023-10-24T21:59

2023-10-24T21:59

украина

чехия

россия

руслан стефанчук

владимир путин

алексей гончаренко

верховная рада украины

нато

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Украина может принять решение о проведении выборов, если решит пять ключевых проблем, сказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на совместной пресс-конференции со спикером палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаревой Адамовой, сообщает издание "РБК-Украина" в своем телеграм-канале."Сейчас пять основных проблем, которые необходимо решить для того, чтобы выборы состоялись. Как обеспечить возможность военным голосовать, так и быть избранными, как обеспечить голосование беженцев, как организовать выборы на временно оккупированных территориях, как финансировать выборы в условиях военного конфликта, как обеспечить свободный доступ к медиа", - приводит слова Стефанчука издание/Стефанчук также заявил, что обратился к коллегам из многих парламентов с просьбой поделиться опытом, как они "проводили или не проводили выборы во время военного конфликта". "И сейчас мы обмениваемся опытом. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет какое-нибудь решение", - подчеркнул спикер Рады. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что проект государственного бюджета Украины на 2024 год не предусматривает расходы на проведение выборов. Позднее вице-спикер Рады Елена Кондратюк заявляла, что выборы в период военного положения кардинально не поменяют ситуацию в стране. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Пятого октября прошлого года он подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20231018/ukraina-1903333307.html

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1902017459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, чехия, россия, руслан стефанчук, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины, нато