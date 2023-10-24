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Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба - РИА Новости, 24.10.2023
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13:02 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/volodin-1904901805.html
Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба
Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба - РИА Новости, 24.10.2023
Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:02
2023-10-24T13:02
куба
сша
вячеслав володин
госдума рф
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады. "В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 30-й раз рассматривала вопрос отмены санкций и блокады, которую объявили США Кубе. 185 стран проголосовали за снятие блокады, две страны против – США и Израиль… Мы сегодня не случайно принимаем это обращение, потому что с каждым годом сторонников принятия решения, как видите, становится все больше, осталось две страны… Соединенные Штаты Америки нанесли огромный ущерб Кубе… Придется все равно США выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба. Это огромные деньги, как уже говорил, 159 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы. В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.
https://ria.ru/20231002/karty-1900059520.html
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куба, сша, вячеслав володин, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон, израиль
Куба, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израиль
Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба

Володин: США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады.
"В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 30-й раз рассматривала вопрос отмены санкций и блокады, которую объявили США Кубе. 185 стран проголосовали за снятие блокады, две страны против – США и Израиль… Мы сегодня не случайно принимаем это обращение, потому что с каждым годом сторонников принятия решения, как видите, становится все больше, осталось две страны… Соединенные Штаты Америки нанесли огромный ущерб Кубе… Придется все равно США выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба. Это огромные деньги, как уже говорил, 159 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании.
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Запуск карт "Мир" на Кубе укрепит деловые связи, заявила Матвиенко
2 октября, 20:48
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы.
В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.
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Матвиенко заявила о росте товарооборота России и Кубы
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КубаСШАВячеслав ВолодинГосдума РФООНГенеральная Ассамблея ООНИзраиль
 
 
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