https://ria.ru/20231024/volodin-1904901805.html

Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба

Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба - РИА Новости, 24.10.2023

Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

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вячеслав володин

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады. "В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 30-й раз рассматривала вопрос отмены санкций и блокады, которую объявили США Кубе. 185 стран проголосовали за снятие блокады, две страны против – США и Израиль… Мы сегодня не случайно принимаем это обращение, потому что с каждым годом сторонников принятия решения, как видите, становится все больше, осталось две страны… Соединенные Штаты Америки нанесли огромный ущерб Кубе… Придется все равно США выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба. Это огромные деньги, как уже говорил, 159 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы. В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.

https://ria.ru/20231002/karty-1900059520.html

https://ria.ru/20231002/tovarooborot-1900055601.html

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куба, сша, вячеслав володин, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон, израиль