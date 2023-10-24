Володин заявил, что США придется выплачивать убытки, которые понесла Куба
Володин: США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что США придется выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба во время блокады.
"В прошлом году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 30-й раз рассматривала вопрос отмены санкций и блокады, которую объявили США Кубе. 185 стран проголосовали за снятие блокады, две страны против – США и Израиль… Мы сегодня не случайно принимаем это обращение, потому что с каждым годом сторонников принятия решения, как видите, становится все больше, осталось две страны… Соединенные Штаты Америки нанесли огромный ущерб Кубе… Придется все равно США выплачивать издержки и убытки, которые понесла Куба. Это огромные деньги, как уже говорил, 159 миллиардов долларов", - сказал он на пленарном заседании.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы.
В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.