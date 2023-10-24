https://ria.ru/20231024/voennye-1905040164.html

Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников

Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников - РИА Новости, 24.10.2023

Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:30

2023-10-24T21:30

2023-10-24T22:16

в мире

израиль

министерство обороны сша

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

патрик райдер

исламское государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905027629_0:148:2836:1743_1920x0_80_0_0_1cacadbd962fd04c2d02876432a4d58d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников."Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам пройтись по вопросам, которые им надо продумать при планировании, в том числе рекомендации о минимизации гражданских потерь", - сказал он на брифинге для СМИ.Райдер подтвердил, что советником в Израиль поехал генерал морской пехоты Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против террористической группировки ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231023/izrail-1904807345.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, патрик райдер, исламское государство