https://ria.ru/20231024/voennye-1905040164.html
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников - РИА Новости, 24.10.2023
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:30
2023-10-24T21:30
2023-10-24T22:16
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников."Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам пройтись по вопросам, которые им надо продумать при планировании, в том числе рекомендации о минимизации гражданских потерь", - сказал он на брифинге для СМИ.Райдер подтвердил, что советником в Израиль поехал генерал морской пехоты Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против террористической группировки ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231023/izrail-1904807345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, патрик райдер, исламское государство
В мире, Израиль, Министерство обороны США, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Патрик Райдер, Исламское государство
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников
Представитель Пентагона подтвердил присутствие в Израиле военных советников США