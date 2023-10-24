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Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников - РИА Новости, 24.10.2023
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21:30 24.10.2023 (обновлено: 22:16 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/voennye-1905040164.html
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников - РИА Новости, 24.10.2023
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:30
2023-10-24T22:16
в мире
израиль
министерство обороны сша
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
патрик райдер
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников."Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам пройтись по вопросам, которые им надо продумать при планировании, в том числе рекомендации о минимизации гражданских потерь", - сказал он на брифинге для СМИ.Райдер подтвердил, что советником в Израиль поехал генерал морской пехоты Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против террористической группировки ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231023/izrail-1904807345.html
израиль
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в мире, израиль, министерство обороны сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, патрик райдер, исламское государство
В мире, Израиль, Министерство обороны США, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Патрик Райдер, Исламское государство
Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных советников

Представитель Пентагона подтвердил присутствие в Израиле военных советников США

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника на границе с сектором Газа
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников.
«
"Мы попросили несколько представителей с релевантным опытом просто помочь израильтянам пройтись по вопросам, которые им надо продумать при планировании, в том числе рекомендации о минимизации гражданских потерь", - сказал он на брифинге для СМИ.
Райдер подтвердил, что советником в Израиль поехал генерал морской пехоты Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против террористической группировки ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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В миреИзраильМинистерство обороны СШАСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПатрик РайдерИсламское государство
 
 
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