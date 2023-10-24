https://ria.ru/20231024/utilizatsiya-1904540461.html
Овчинский: Москва запустила систему сбора электронного лома для утилизации
Овчинский: Москва запустила систему сбора электронного лома для утилизации - РИА Новости, 24.10.2023
Овчинский: Москва запустила систему сбора электронного лома для утилизации
В столице начали собирать вышедшее из строя электронное и электротехническое оборудование для последующей утилизации, заявил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:17
2023-10-24T12:17
2023-10-24T12:17
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904540137_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_935a56aebc12df31d39145c2cb22cbd8.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В столице начали собирать вышедшее из строя электронное и электротехническое оборудование для последующей утилизации, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что данный проект реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в экологической сфере."Соглашение в сфере экологии с московским заводом власти города подписали в конце 2021 года. Частный партнер безвозмездно осуществляет прием и утилизацию электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности города. Первая партия в 3,5 тонны утратившей потребительские свойства техники уже направлена московскими предприятиями на открывшийся пункт приема. Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: Москва существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а компания сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что данное соглашение будет действовать на протяжении двадцати лет. В рамках него городские власти передали 2 объекта инвестору – заводу "Экотехпром", входящему в корпорацию "Экополис". Именно на этих объектах будут принимать старую технику на Остаповском проезде и Алтуфьевском шоссе. После переработки будут произведены рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Таким образом в Москве сформируется экономика замкнутого цикла.В феврале текущего года было подписано распоряжение столичного правительства, согласно которому с октября органы госвласти, бюджетные предприятия и учреждения города должны поставлять электронный лом на утилизацию на завод "ЭкоТехПром".В свою очередь, гендиректор корпорации Игорь Сидоров заявил, что инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает российскую столицу одним из самых экологичных мегаполисов мира.По данным пресс-службы, Москва одна из первых среди регионов России начала использовать разные механизмы государственно-частного партнерства. Так, формат сотрудничества зависит от целей и задач, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.На сегодняшний день на территории города находятся более 4 тысяч промплощадок, где трудоустроено свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят различные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и прочее.
https://ria.ru/20231023/odezhda-1904611379.html
https://ria.ru/20231022/produktsiya-1904429996.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904540137_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bfcbee36d4e90eb85ac92503e1838b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Россия
Овчинский: Москва запустила систему сбора электронного лома для утилизации
Овчинский: Москва запустила систему сбора электронного лома для утилизации
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В столице начали собирать вышедшее из строя электронное и электротехническое оборудование для последующей утилизации, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что данный проект реализуется в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в экологической сфере.
Московский производитель одежды с подогревом на 25% расширил ассортимент
"Соглашение в сфере экологии с московским заводом власти города подписали в конце 2021 года. Частный партнер безвозмездно осуществляет прием и утилизацию электронного и электротехнического оборудования, находящегося в собственности города. Первая партия в 3,5 тонны утратившей потребительские свойства техники уже направлена московскими предприятиями на открывшийся пункт приема. Подобное взаимодействие выгодно обеим сторонам: Москва существенно сократит расходы на утилизацию электрооборудования, а компания сможет максимально использовать свои мощности и развивать производство", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что данное соглашение будет действовать на протяжении двадцати лет. В рамках него городские власти передали 2 объекта инвестору – заводу "Экотехпром", входящему в корпорацию "Экополис". Именно на этих объектах будут принимать старую технику на Остаповском проезде и Алтуфьевском шоссе. После переработки будут произведены рециклированные материалы, которые вернутся в экономический оборот. Таким образом в Москве сформируется экономика замкнутого цикла.
В феврале текущего года было подписано распоряжение столичного правительства, согласно которому с октября органы госвласти, бюджетные предприятия и учреждения города должны поставлять электронный лом на утилизацию на завод "ЭкоТехПром".
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть
В свою очередь, гендиректор корпорации Игорь Сидоров заявил, что инфраструктура для сбора и утилизации отслужившей электроники задает эталонный стандарт обращения с электронным ломом и делает российскую столицу одним из самых экологичных мегаполисов мира.
По данным пресс-службы, Москва одна из первых среди регионов России
начала использовать разные механизмы государственно-частного партнерства. Так, формат сотрудничества зависит от целей и задач, которые решает тот или иной инфраструктурный проект.
На сегодняшний день на территории города находятся более 4 тысяч промплощадок, где трудоустроено свыше 720 тыс. человек. Ежегодно в Москве открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят различные товары: косметику, одежду, медицинское оборудование, сложную технику, электронику и прочее.