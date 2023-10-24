https://ria.ru/20231024/ukraina-1904914922.html
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 24.10.2023
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:43
2023-10-24T13:43
2023-10-24T13:43
специальная военная операция на украине
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чехия
ян липавский
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, заявил во вторник на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило агентство ЧТК. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика Европейского Союза и всех демократических стран должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, включая Крым", - заявил Липавский. "Мы должны четко заявить, что никогда не смиримся с оккупацией Крыма и других частей Украины", - подчеркнул Липавский, добавив, что любые рассуждения о том, что Крым может быть обменен с Россией на мир, безосновательны и опасны. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. Крым в составе демократической Украины, где крымские татары будут иметь полные права, как и все остальные граждане, и смогут свободно избирать своих представителей в органы власти, будет означать, что война окончена и Россия не угрожает Украине и всей Европе, приводит агентство слова главы чешского дипведомства.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, ян липавский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Ян Липавский, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Липавский: Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется