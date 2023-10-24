https://ria.ru/20231024/ukraina-1904914922.html

МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 24.10.2023

МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:43

2023-10-24T13:43

2023-10-24T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

ян липавский

ситуация в днр и лнр

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ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, заявил во вторник на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило агентство ЧТК. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика Европейского Союза и всех демократических стран должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, включая Крым", - заявил Липавский. "Мы должны четко заявить, что никогда не смиримся с оккупацией Крыма и других частей Украины", - подчеркнул Липавский, добавив, что любые рассуждения о том, что Крым может быть обменен с Россией на мир, безосновательны и опасны. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. Крым в составе демократической Украины, где крымские татары будут иметь полные права, как и все остальные граждане, и смогут свободно избирать своих представителей в органы власти, будет означать, что война окончена и Россия не угрожает Украине и всей Европе, приводит агентство слова главы чешского дипведомства.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, ян липавский, ситуация в днр и лнр