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МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904914922.html
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - РИА Новости, 24.10.2023
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"
Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:43
2023-10-24T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чехия
ян липавский
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, заявил во вторник на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило агентство ЧТК. "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика Европейского Союза и всех демократических стран должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, включая Крым", - заявил Липавский. "Мы должны четко заявить, что никогда не смиримся с оккупацией Крыма и других частей Украины", - подчеркнул Липавский, добавив, что любые рассуждения о том, что Крым может быть обменен с Россией на мир, безосновательны и опасны. По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. Крым в составе демократической Украины, где крымские татары будут иметь полные права, как и все остальные граждане, и смогут свободно избирать своих представителей в органы власти, будет означать, что война окончена и Россия не угрожает Украине и всей Европе, приводит агентство слова главы чешского дипведомства.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, чехия, ян липавский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Ян Липавский, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД Чехии пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется"

Липавский: Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Карлов мост в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 24 окт – РИА Новости. Чехия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика ЕС должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, заявил во вторник на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщило агентство ЧТК.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, политика Европейского Союза и всех демократических стран должна быть направлена на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года, включая Крым", - заявил Липавский.
"Мы должны четко заявить, что никогда не смиримся с оккупацией Крыма и других частей Украины", - подчеркнул Липавский, добавив, что любые рассуждения о том, что Крым может быть обменен с Россией на мир, безосновательны и опасны.
По мнению Липавского, Крым является ключом к прекращению амбиций России в Европе. Крым в составе демократической Украины, где крымские татары будут иметь полные права, как и все остальные граждане, и смогут свободно избирать своих представителей в органы власти, будет означать, что война окончена и Россия не угрожает Украине и всей Европе, приводит агентство слова главы чешского дипведомства.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧехияЯн ЛипавскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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