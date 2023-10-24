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В Приморье главу местной УК осудили условно за гибель человека
В Приморье главу местной УК осудили условно за гибель человека - РИА Новости, 24.10.2023
В Приморье главу местной УК осудили условно за гибель человека
Надеждинский районный суд в Приморье назначил 2,5 года условно директору местной управляющей компании за то, что мужчину насмерть придавило обрушившимся... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:34
2023-10-24T06:34
2023-10-24T06:34
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Надеждинский районный суд в Приморье назначил 2,5 года условно директору местной управляющей компании за то, что мужчину насмерть придавило обрушившимся козырьком подъезда подведомственного подсудимой дома, сообщает краевая прокуратура. "Женщина 1980 года рождения признана виновной в том, что с апреля 2021 года, занимая должность директора управляющей компании, ненадлежащим образом оказывала услуги по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома,... в результате чего в октябре 2021 года на 55-летнего прохожего обрушилась железобетонная плита козырька подъезда. От полученных травм наступила смерть мужчины", - говорится в сообщении. Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231023/ubiystvo-1904575799.html
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происшествия, россия, приморский край
Происшествия, Россия, Приморский край
В Приморье главу местной УК осудили условно за гибель человека
В Приморье главу УК осудили за гибель человека от падения козырька подъезда