https://ria.ru/20231024/ubiystvo-1904991976.html

Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину

Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину - РИА Новости, 24.10.2023

Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину

Фигурант уголовного дела об убийстве четырех человек в городе Мирный Якутии признал вину, сообщает СУСК по региону во вторник. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:42

2023-10-24T17:42

2023-10-24T17:42

происшествия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об убийстве четырех человек в городе Мирный Якутии признал вину, сообщает СУСК по региону во вторник. Двух женщин и двух мужчин застрелили в воскресенье на дачном участке. Вскоре был задержан 50-летний местный житель - предполагаемый исполнитель убийства, а также еще один мужчина - вероятно, свидетель преступления. Мотивом преступления стали "личные неприязненные отношения": якутянин невзлюбил своих соседей по даче и решился на их убийство, говорится в релизе. "Обвиняемый признал вину о совершенном преступлении. Следователем <...> проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый детально рассказал о произошедшем и своих действиях", - доложили в пресс-службе. Стрелял мужчина из своего охотничьего ружья модели "Тоз". "Мужчина, зайдя в дом, с порога произвел прицельный выстрел в сторону мужчины 1981 года рождения. После чего, пройдя в помещение дома, прицельные выстрелы в сторону женщин 1986 и 1987 годов рождения и мужчины 1978 года рождения", - говорится в релизе. Задержанному грозит пожизненное заключение.

https://ria.ru/20231023/sud-1904816907.html

республика саха (якутия)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)