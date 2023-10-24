https://ria.ru/20231024/ubiystvo-1904991976.html
Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину
Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину - РИА Новости, 24.10.2023
Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину
Фигурант уголовного дела об убийстве четырех человек в городе Мирный Якутии признал вину, сообщает СУСК по региону во вторник. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:42
2023-10-24T17:42
2023-10-24T17:42
происшествия
республика саха (якутия)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об убийстве четырех человек в городе Мирный Якутии признал вину, сообщает СУСК по региону во вторник. Двух женщин и двух мужчин застрелили в воскресенье на дачном участке. Вскоре был задержан 50-летний местный житель - предполагаемый исполнитель убийства, а также еще один мужчина - вероятно, свидетель преступления. Мотивом преступления стали "личные неприязненные отношения": якутянин невзлюбил своих соседей по даче и решился на их убийство, говорится в релизе. "Обвиняемый признал вину о совершенном преступлении. Следователем <...> проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый детально рассказал о произошедшем и своих действиях", - доложили в пресс-службе. Стрелял мужчина из своего охотничьего ружья модели "Тоз". "Мужчина, зайдя в дом, с порога произвел прицельный выстрел в сторону мужчины 1981 года рождения. После чего, пройдя в помещение дома, прицельные выстрелы в сторону женщин 1986 и 1987 годов рождения и мужчины 1978 года рождения", - говорится в релизе. Задержанному грозит пожизненное заключение.
https://ria.ru/20231023/sud-1904816907.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Саха (Якутия), Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурант дела об убийстве четырех человек в Якутии признал вину
Задержанный по подозрении в убийстве четырех человек в Якутии признал вину
ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Фигурант уголовного дела об убийстве четырех человек в городе Мирный Якутии признал вину, сообщает СУСК по региону во вторник.
Двух женщин и двух мужчин застрелили в воскресенье на дачном участке. Вскоре был задержан 50-летний местный житель - предполагаемый исполнитель убийства, а также еще один мужчина - вероятно, свидетель преступления. Мотивом преступления стали "личные неприязненные отношения": якутянин невзлюбил своих соседей по даче и решился на их убийство, говорится в релизе.
"Обвиняемый признал вину о совершенном преступлении. Следователем <...> проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обвиняемый детально рассказал о произошедшем и своих действиях", - доложили в пресс-службе.
Стрелял мужчина из своего охотничьего ружья модели "Тоз". "Мужчина, зайдя в дом, с порога произвел прицельный выстрел в сторону мужчины 1981 года рождения. После чего, пройдя в помещение дома, прицельные выстрелы в сторону женщин 1986 и 1987 годов рождения и мужчины 1978 года рождения", - говорится в релизе. Задержанному грозит пожизненное заключение.
В Ростовской области мужчину будут судить за убийство четырех человек