https://ria.ru/20231024/ubiystvo-1904873378.html

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей - РИА Новости, 24.10.2023

Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей

Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения местного жителя, убившего родителей ради наследства, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:29

2023-10-24T11:29

2023-10-24T11:30

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

московский областной суд

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения местного жителя, убившего родителей ради наследства, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Алексея Илариошина… назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с 9 по 10 июня 2022 года Илариошин в СНТ "Электрозаводец" Сергиево-Посадского городского округа, рассчитывая, что в случае смерти родителей он получит наследство и сможет погасить долг банкам, задушил свою мать и зарезал отца. После этого он облил комнату с телами легковоспламеняющейся жидкостью, поджег помещение и скрылся. Уточняется, что Илариошин вину не признал, заявив в суде, что отец в состоянии алкогольного опьянения задушил мать, а он, защищая ее, в обоюдной драке убил отца и, испугавшись, решил сжечь тела. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230925/ugrozy-1898582454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд