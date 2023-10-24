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Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей - РИА Новости, 24.10.2023
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей
Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения местного жителя, убившего родителей ради наследства, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:29
2023-10-24T11:29
2023-10-24T11:30
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
московский областной суд
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил к пожизненному сроку заключения местного жителя, убившего родителей ради наследства, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры. "Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего Алексея Илариошина… назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что с 9 по 10 июня 2022 года Илариошин в СНТ "Электрозаводец" Сергиево-Посадского городского округа, рассчитывая, что в случае смерти родителей он получит наследство и сможет погасить долг банкам, задушил свою мать и зарезал отца. После этого он облил комнату с телами легковоспламеняющейся жидкостью, поджег помещение и скрылся. Уточняется, что Илариошин вину не признал, заявив в суде, что отец в состоянии алкогольного опьянения задушил мать, а он, защищая ее, в обоюдной драке убил отца и, испугавшись, решил сжечь тела. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, московский областной суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Московский областной суд
Житель Подмосковья получил пожизненный срок за убийство родителей
Суд приговорил пожизненно жителя Подмосковья, убившего родителей ради наследства