https://ria.ru/20231024/turtsiya-1905004171.html

Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики

Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики - РИА Новости, 24.10.2023

Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики

Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:15

2023-10-24T18:15

2023-10-24T18:36

владимир путин

политика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают, сообщили в пресс-службе Кремля."Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.

https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган