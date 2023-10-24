https://ria.ru/20231024/turtsiya-1905004171.html
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики - РИА Новости, 24.10.2023
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики
Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:15
2023-10-24T18:15
2023-10-24T18:36
владимир путин
политика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают, сообщили в пресс-службе Кремля."Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.
https://ria.ru/20230919/erdogan-1897156831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Политика, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики
Путин пожелал Турции благополучия в честь приближающегося столетия государства