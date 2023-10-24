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Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики - РИА Новости, 24.10.2023
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18:15 24.10.2023 (обновлено: 18:36 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1905004171.html
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики - РИА Новости, 24.10.2023
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики
Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T18:15
2023-10-24T18:36
владимир путин
политика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают, сообщили в пресс-службе Кремля."Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.
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владимир путин, политика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган
Владимир Путин, Политика, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поздравил Эрдогана с приближающимся столетием Турецкой республики

Путин пожелал Турции благополучия в честь приближающегося столетия государства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что позиции двух стран по ближневосточному конфликту практически совпадают, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Подчеркивалось, что позиции России и Турции практически совпадают и ориентированы на реализацию известной формулы двух государств, предусматривающей создание независимой Палестины, сосуществующей с Израилем в мире и безопасности. Кроме того, затрагивались вопросы набирающего темпы взаимовыгодного сотрудничества России и Турции в самых разных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский лидер поздравил Эрдогана с приближающейся столетней годовщиной Турецкой Республики, пожелав всем ее гражданам благополучия и процветания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
19 сентября, 11:39
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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