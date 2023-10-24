https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904969599.html

Эксперт рассказал, как изменятся цены на туры в Турцию в 2024 году

Эксперт рассказал, как изменятся цены на туры в Турцию в 2024 году - РИА Новости, 24.10.2023

Эксперт рассказал, как изменятся цены на туры в Турцию в 2024 году

Цены на туры в Турции в сезон 2024 года скорее всего останутся на уровне этого года, а если курс евро снизится, то путевки даже подешевеют, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:30

2023-10-24T16:30

2023-10-24T16:30

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АНТАЛЬЯ, 24 окт – РИА Новости. Цены на туры в Турции в сезон 2024 года скорее всего останутся на уровне этого года, а если курс евро снизится, то путевки даже подешевеют, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье."Последние два года в Турции идет высокая инфляция, соответственно, отели увеличили цены, – отметил он. – Но курс был не такой высокий, отельеры подняли цены в евро. Кроме того, выросла стоимость авиабилета, так как время в полете увеличилось".Эксперт объяснил, что в феврале-январе, когда началось раннее бронирование, цены были высокими, но спрос был таким, что отельерам пришлось их опустить. "В итоге, порой они были даже ниже, чем летом 2022 года, но так как в России изменился курс евро, то стоимость отдыха в рублях все равно была выше", – объяснил эксперт."Сейчас основные отели держат цены 2023 года, – продолжил Эрджюмент Юналан. – По билетам мы тоже не ожидаем увеличения, если, конечно, топливо сильно не подорожает".По его словам, если курс евро останется на прежнем уровне, то и цены не вырастут, а если снизится, то подешевеет и отдых. Правда, если рубль сильно будет слабеть, это негативно повлияет на спрос. "Всегда есть "план Б". Когда спрос низкий, мы стараемся опускать и цены, когда он высокий – балансировать", – подчеркнул Эрджюмент Юналан.По его словам, по акциям раннего бронирования скидки достигают до 60 процентов. "Российские туристы опасаются неожиданных ситуаций и поэтому заранее не покупают. Но акции мы делаем", – сказал он.Операционный директор сети отелей Coral Group Hotels Хакан Йылмаз отметил, что пока нельзя сказать, что инфляция в Турции остановилась, но она замедлилась. Он подчеркнул, что подорожание имело место. По его словам, в прошлом году средняя загрузка отелей составила 93-94 процента, в этом – примерно такая же.Генеральный директор Xanadu Resort Тарык Кыранкая также сообщил, что общая загрузка отелей составила 94 процента. В высокий сезон в них жили гости из 25 стран. Доля россиян по сравнению с 2019 годом упала на 4-4,5 процента. Из РФ был почти каждый пятый гость.

https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904917663.html

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Лана Баева

новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), coral travel, куда можно лететь, отдых на море