Рейтинг@Mail.ru
Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:02 24.10.2023 (обновлено: 15:39 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904917663.html
Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза
Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2023
Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза
За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:02
2023-10-24T15:39
туризм
новости - туризм
турция
россия
германия
coral travel
отдых на море
куда можно лететь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71458f0ecf918c638ff3d2cc257308be.jpg
АНТАЛЬЯ, 24 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.При этом эксперт отметил, что увеличение было меньше, чем прогнозировалось. "Объемы выросли, но уровня 2019 года мы не достигли, загрузка отелей была меньше, чем ожидалось", – отметил он.Однако россияне по-прежнему занимают первое место по числу туристов в Турции. Так, по словам Эрджюмента Юналана, с января по август 2023 года Турцию посетили 4,35 миллиона гостей из России. Для сравнения – в прошлом году – три миллиона. Тогда россияне уступили первенство Германии. Из этой страны за первые восемь месяцев прибыли 4,08 миллиона гостей, годом ранее – 3,85 миллиона.Также, по словам Эрджюмента Юналана, увеличилось числе гостей из Великобритании: с 2,36 миллиона гостей до 2,652 миллиона (данные с января по август 2022 и 2023 годов).В структуре продаж туроператора Турция занимает первое место. В этом году на нее пришлось 73 процента, в прошлом – 82 процента, но это связано с тем, что было меньше открытых направлений.
https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html
турция
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888807126_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_333006b8b91b69c3e87db4ef33db8ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, россия, германия, coral travel, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Германия, Coral Travel, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза

Эксперт: российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза

© iStock.com / 0shiПляж Кейкубат в Алании, Турция
Пляж Кейкубат в Алании, Турция - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / 0shi
Пляж Кейкубат в Алании, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 24 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.
При этом эксперт отметил, что увеличение было меньше, чем прогнозировалось. "Объемы выросли, но уровня 2019 года мы не достигли, загрузка отелей была меньше, чем ожидалось", – отметил он.
Однако россияне по-прежнему занимают первое место по числу туристов в Турции. Так, по словам Эрджюмента Юналана, с января по август 2023 года Турцию посетили 4,35 миллиона гостей из России. Для сравнения – в прошлом году – три миллиона. Тогда россияне уступили первенство Германии. Из этой страны за первые восемь месяцев прибыли 4,08 миллиона гостей, годом ранее – 3,85 миллиона.
Также, по словам Эрджюмента Юналана, увеличилось числе гостей из Великобритании: с 2,36 миллиона гостей до 2,652 миллиона (данные с января по август 2022 и 2023 годов).
В структуре продаж туроператора Турция занимает первое место. В этом году на нее пришлось 73 процента, в прошлом – 82 процента, но это связано с тем, что было меньше открытых направлений.
Девушка на пароме в Турции - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Египет или Турцию — за копейки. Как сэкономить на пакетных турах
22 октября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияРоссияГерманияCoral TravelОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала