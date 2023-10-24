https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904917663.html

Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза

Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза - РИА Новости, 24.10.2023

Российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза

За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:02

2023-10-24T14:02

2023-10-24T15:39

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АНТАЛЬЯ, 24 окт – РИА Новости. За первые восемь месяцев 2023 года российский турпоток в Турцию вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил генеральный директор Coral Travel Эрджюмент Юналан на пресс-конференции в рамках награждения лучших партнеров компании премией Starway в Анталье.При этом эксперт отметил, что увеличение было меньше, чем прогнозировалось. "Объемы выросли, но уровня 2019 года мы не достигли, загрузка отелей была меньше, чем ожидалось", – отметил он.Однако россияне по-прежнему занимают первое место по числу туристов в Турции. Так, по словам Эрджюмента Юналана, с января по август 2023 года Турцию посетили 4,35 миллиона гостей из России. Для сравнения – в прошлом году – три миллиона. Тогда россияне уступили первенство Германии. Из этой страны за первые восемь месяцев прибыли 4,08 миллиона гостей, годом ранее – 3,85 миллиона.Также, по словам Эрджюмента Юналана, увеличилось числе гостей из Великобритании: с 2,36 миллиона гостей до 2,652 миллиона (данные с января по август 2022 и 2023 годов).В структуре продаж туроператора Турция занимает первое место. В этом году на нее пришлось 73 процента, в прошлом – 82 процента, но это связано с тем, что было меньше открытых направлений.

https://ria.ru/20231022/tury-1903684413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, турция, россия, германия, coral travel, отдых на море, куда можно лететь, туризм