https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904845967.html

Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО

Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023

Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает членство Швеции в НАТО "опасным" для Турции, призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:09

2023-10-24T09:09

2023-10-24T09:09

в мире

турция

швеция

сша

догу перинчек

реджеп тайип эрдоган

йенс столтенберг

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает членство Швеции в НАТО "опасным" для Турции, призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) проголосовать против. В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. "Принятие Швеции в НАТО - это расширение НАТО на восток и на север. Расширение НАТО в любом направлении - это обострение угрозы для Турции. Потому что НАТО - это не зонтик безопасности, защищающий Турцию, как говорят системные политики, а источник угроз против Турции по всем фронтам. Именно США и НАТО направляют свои стволы против Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Именно США и НАТО атакуют Турцию вместе с РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и фанатичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. Именно США и НАТО навязали Турции антипроизводственную экономику, которая погрузила Турцию во внешний долг в 600 миллиардов долларов", - приводит слова политика газета Aydınlık. По словам Перинчека, расширение НАТО - это рост угроз не только для Турции, но и для России, Ирана, даже Китая, то есть для союзников Турции по борьбе с империализмом США. "Мы как партия "Родина" считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Депутаты турецкого парламента не могут быть доверенными лицами НАТО. Будьте доверенным лицом Турции! Даже если Турция останется одна среди 31 члена НАТО, она должна проявить волю к вето. Более того, видно, что Венгрия также склоняется к вето", - отметил политик. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.

https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html

https://ria.ru/20230928/turtsiya-1899086579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, швеция, сша, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, рабочая партия курдистана, евросоюз, нато