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Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
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09:09 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904845967.html
Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО
Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО - РИА Новости, 24.10.2023
Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО
Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает членство Швеции в НАТО "опасным" для Турции, призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:09
2023-10-24T09:09
в мире
турция
швеция
сша
догу перинчек
реджеп тайип эрдоган
йенс столтенберг
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает членство Швеции в НАТО "опасным" для Турции, призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) проголосовать против. В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах. "Принятие Швеции в НАТО - это расширение НАТО на восток и на север. Расширение НАТО в любом направлении - это обострение угрозы для Турции. Потому что НАТО - это не зонтик безопасности, защищающий Турцию, как говорят системные политики, а источник угроз против Турции по всем фронтам. Именно США и НАТО направляют свои стволы против Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Именно США и НАТО атакуют Турцию вместе с РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и фанатичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. Именно США и НАТО навязали Турции антипроизводственную экономику, которая погрузила Турцию во внешний долг в 600 миллиардов долларов", - приводит слова политика газета Aydınlık. По словам Перинчека, расширение НАТО - это рост угроз не только для Турции, но и для России, Ирана, даже Китая, то есть для союзников Турции по борьбе с империализмом США. "Мы как партия "Родина" считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Депутаты турецкого парламента не могут быть доверенными лицами НАТО. Будьте доверенным лицом Турции! Даже если Турция останется одна среди 31 члена НАТО, она должна проявить волю к вето. Более того, видно, что Венгрия также склоняется к вето", - отметил политик. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20231016/nato-1903062401.html
https://ria.ru/20230928/turtsiya-1899086579.html
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швеция
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РИА Новости
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в мире, турция, швеция, сша, догу перинчек, реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, рабочая партия курдистана, евросоюз, нато
В мире, Турция, Швеция, США, Догу Перинчек, Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Рабочая партия Курдистана, Евросоюз, НАТО
Турецкий политик призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии призвал парламент голосовать против членства Швеции в НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек считает членство Швеции в НАТО "опасным" для Турции, призвал депутатов Великого национального собрания (парламента) проголосовать против.
В понедельник в администрации турецкого лидера сообщили РИА Новости, что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Великому национальному собранию (парламенту) Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО. Партия "Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой в стране, особенно в регионах.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
СМИ: Турция готова отложить ратификацию заявки Швеции на членство в НАТО
16 октября, 14:27
"Принятие Швеции в НАТО - это расширение НАТО на восток и на север. Расширение НАТО в любом направлении - это обострение угрозы для Турции. Потому что НАТО - это не зонтик безопасности, защищающий Турцию, как говорят системные политики, а источник угроз против Турции по всем фронтам. Именно США и НАТО направляют свои стволы против Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Именно США и НАТО атакуют Турцию вместе с РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и фанатичными террористическими организациями на севере Сирии и Ирака. Именно США и НАТО навязали Турции антипроизводственную экономику, которая погрузила Турцию во внешний долг в 600 миллиардов долларов", - приводит слова политика газета Aydınlık.
По словам Перинчека, расширение НАТО - это рост угроз не только для Турции, но и для России, Ирана, даже Китая, то есть для союзников Турции по борьбе с империализмом США.
"Мы как партия "Родина" считаем принятие Швеции в члены НАТО крайне опасным для национального единства и территориальной целостности Турции. Депутаты турецкого парламента не могут быть доверенными лицами НАТО. Будьте доверенным лицом Турции! Даже если Турция останется одна среди 31 члена НАТО, она должна проявить волю к вето. Более того, видно, что Венгрия также склоняется к вето", - отметил политик.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе он заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Турция следит за выполнением Швецией обязательств по НАТО, заявил источник
28 сентября, 06:08
 
В миреТурцияШвецияСШАДогу ПеринчекРеджеп Тайип ЭрдоганЙенс СтолтенбергРабочая партия КурдистанаЕвросоюзНАТО
 
 
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