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На юге Турции перевернулся пассажирский автобус - РИА Новости, 24.10.2023
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08:46 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904843187.html
На юге Турции перевернулся пассажирский автобус
На юге Турции перевернулся пассажирский автобус - РИА Новости, 24.10.2023
На юге Турции перевернулся пассажирский автобус
Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA). РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:46
2023-10-24T08:46
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA). "На 91-м километре шоссе Кайсери-Малатья, в районе Karaboğaz Mevkii, пассажирский автобус компании Muş Ovası с номерным знаком 34 KG 4949 под управлением Бурхана Д., следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся", - передает агентство. В сообщении агентства говорится, что в результате аварии из 41 человека, находившегося в автобусе, пострадали 38 человек, восемь из них - серьезно. "После получения сообщения в регион были направлены машины скорой помощи, полиция, жандармерия, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении. Перевернувшийся автобус был поднят с помощью крана. Из-за аварии трасса Кайсери-Малатья была закрыта. По факту аварии начато расследование.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html
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в мире, турция, кайсери, стамбул, авто
В мире, Турция, Кайсери, Стамбул, Авто
На юге Турции перевернулся пассажирский автобус

В ДТП с автобусом на юге Турции ранены около 40 человек

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA).
"На 91-м километре шоссе Кайсери-Малатья, в районе Karaboğaz Mevkii, пассажирский автобус компании Muş Ovası с номерным знаком 34 KG 4949 под управлением Бурхана Д., следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся", - передает агентство.
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В сообщении агентства говорится, что в результате аварии из 41 человека, находившегося в автобусе, пострадали 38 человек, восемь из них - серьезно.
"После получения сообщения в регион были направлены машины скорой помощи, полиция, жандармерия, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении.
Перевернувшийся автобус был поднят с помощью крана. Из-за аварии трасса Кайсери-Малатья была закрыта.
По факту аварии начато расследование.
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В миреТурцияКайсериСтамбулАвто
 
 
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