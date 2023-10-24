https://ria.ru/20231024/turtsiya-1904843187.html

На юге Турции перевернулся пассажирский автобус

На юге Турции перевернулся пассажирский автобус - РИА Новости, 24.10.2023

На юге Турции перевернулся пассажирский автобус

Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA). РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:46

2023-10-24T08:46

2023-10-24T08:46

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кайсери

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АНКАРА, 24 окт – РИА Новости. Около 40 человек получили ранения, восемь из них серьезные, в ДТП в турецком городе Кайсери, на юге страны, сообщило агентство Ihlas (İHA). "На 91-м километре шоссе Кайсери-Малатья, в районе Karaboğaz Mevkii, пассажирский автобус компании Muş Ovası с номерным знаком 34 KG 4949 под управлением Бурхана Д., следовавший из Муша в Стамбул, предположительно не справился с управлением на скользкой из-за сильного дождя дороге и перевернулся", - передает агентство. В сообщении агентства говорится, что в результате аварии из 41 человека, находившегося в автобусе, пострадали 38 человек, восемь из них - серьезно. "После получения сообщения в регион были направлены машины скорой помощи, полиция, жандармерия, пожарные и спасатели", - говорится в сообщении. Перевернувшийся автобус был поднят с помощью крана. Из-за аварии трасса Кайсери-Малатья была закрыта. По факту аварии начато расследование.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html

https://ria.ru/20231018/dtp-1903717522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, кайсери, стамбул, авто