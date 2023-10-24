https://ria.ru/20231024/tsakhal-1904974898.html
ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Ливана
ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Ливана - РИА Новости, 24.10.2023
ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по бойцам в районе Ливана, недавно оттуда был пуск ракеты в направлении кибуца Манара. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:37
2023-10-24T16:37
2023-10-24T17:00
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по бойцам в районе Ливана, недавно оттуда был пуск ракеты в направлении кибуца Манара."Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, расположенной в районе Хар-Дова в Ливане, вместе с большим количеством оружия, имевшегося в их распоряжении", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Как отмечается, недавно было получено сообщение о противотанковой ракете, пуск был из Ливана в направлении кибуца Манара."Сообщений о пострадавших не поступало. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника запуска", - подчеркивается в сообщении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, ливан, израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ нанес удар по целям в районе Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по целям в районе Ливана
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по бойцам в районе Ливана, недавно оттуда был пуск ракеты в направлении кибуца Манара.
"Самолет Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, расположенной в районе Хар-Дова в Ливане, вместе с большим количеством оружия, имевшегося в их распоряжении", - говорится в сообщении
Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Израиль заставят платить и каяться
Как отмечается, недавно было получено сообщение о противотанковой ракете, пуск был из Ливана в направлении кибуца Манара.
"Сообщений о пострадавших не поступало. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника запуска", - подчеркивается в сообщении.
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.