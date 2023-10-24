https://ria.ru/20231024/trevoga-1904824226.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.10.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:20
2023-10-24T01:20
2023-10-24T01:20
в мире
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винницкая область
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги в Винницкой области прозвучал в 23.40 (совпадает с мск). Примерно через час тревогу объявили в Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/kherson-1904818031.html
украина
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в мире, украина, винницкая область, хмельницкий (город), вооруженные силы рф
В мире, Украина, Винницкая область, Хмельницкий (город), Вооруженные силы РФ
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу