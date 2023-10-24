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В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже - РИА Новости, 24.10.2023
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14:55 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/toplivo-1904940148.html
В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже
В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже - РИА Новости, 24.10.2023
В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:55
2023-10-24T14:55
экономика
россия
аи-95
аи-92
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,75%, до 49 953 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,53%, до 54 879 рублей. Летнее дизтопливо подешевело на 1,03%, до 58 630 рублей за тонну. При этом стоимость межсезонного дизтоплива по итогам торгов вторника выросла на 0,76%, до 58 327 рублей за тонну, зимнего дизельного топлива - на 0,8%, до 70 693 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник опустилась на 3,29%, до 23 282 рублей за тонну, цена авиакеросина выросла на 1,31%, до 79 048 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,42%, до 31 878 рублей за тонну. Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.
https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html
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экономика, россия, аи-95, аи-92
Экономика, Россия, АИ-95, АИ-92
В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже

Цена бензина на российской бирже во вторник снизилась на два-четыре процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, следует из материалов торгов.
Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,75%, до 49 953 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,53%, до 54 879 рублей. Летнее дизтопливо подешевело на 1,03%, до 58 630 рублей за тонну.
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При этом стоимость межсезонного дизтоплива по итогам торгов вторника выросла на 0,76%, до 58 327 рублей за тонну, зимнего дизельного топлива - на 0,8%, до 70 693 рублей за тонну.
Стоимость мазута за вторник опустилась на 3,29%, до 23 282 рублей за тонну, цена авиакеросина выросла на 1,31%, до 79 048 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,42%, до 31 878 рублей за тонну.
Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%.
Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.
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ЭкономикаРоссияАИ-95АИ-92
 
 
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