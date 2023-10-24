https://ria.ru/20231024/toplivo-1904940148.html

В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже

В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже - РИА Новости, 24.10.2023

В России подешевели основные виды автомобильного топлива на бирже

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:55

2023-10-24T14:55

2023-10-24T14:55

экономика

россия

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась на 2-4%, летнее дизельное топливо подешевело на 1%, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник снизилась на 1,75%, до 49 953 рублей за тонну, Аи-95 - на 3,53%, до 54 879 рублей. Летнее дизтопливо подешевело на 1,03%, до 58 630 рублей за тонну. При этом стоимость межсезонного дизтоплива по итогам торгов вторника выросла на 0,76%, до 58 327 рублей за тонну, зимнего дизельного топлива - на 0,8%, до 70 693 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник опустилась на 3,29%, до 23 282 рублей за тонну, цена авиакеросина выросла на 1,31%, до 79 048 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,42%, до 31 878 рублей за тонну. Кабмин России с 21 сентября ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Позднее, 6 октября, правительство утвердило дополнительные меры. Среди них - возврат к выплатам по демпферу в полном объеме, снятие запрета на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Также вводится заградительная пошлина на экспорт для непроизводителей топлива на период, когда прямой запрет на экспорт будет снят, она составит 50 тысяч рублей за тонну; повышены нормативы обязательных продаж бензина Аи-95 и дизельного топлива на бирже до 15% и 12,5% от производимого соответственно.

https://ria.ru/20231009/benzin-1901512341.html

https://ria.ru/20231006/benzin-1900858552.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, аи-95, аи-92