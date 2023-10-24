Рейтинг@Mail.ru
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 24.10.2023 (обновлено: 15:12 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/territoriya-1904877603.html
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 24.10.2023
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:43
2023-10-24T15:12
в мире
россия
украина
китай
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of американский журналист Гарланд Никсон."Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины", — отметил он.Никсон также выразил уверенность в том, что правительство Зеленского в скором времени ожидает неминуемая катастрофа."У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. &lt;…&gt; Мы видим, что приближается крах. ВСУ ожидает крах, украинскую политическую элиту также ожидает крах", — резюмировал Никсон.Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве хотят переговоров, то украинским властям нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий их вести.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904843487.html
https://ria.ru/20231024/katastrofa-1904855974.html
россия
украина
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, китай, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины

Журналист Никсон: Россия возьмет под контроль все необходимые территории Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of американский журналист Гарланд Никсон.
"Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины", — отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Киеве заявили, что во всем мире закончились снаряды
24 октября, 08:51
Никсон также выразил уверенность в том, что правительство Зеленского в скором времени ожидает неминуемая катастрофа.
"У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. <…> Мы видим, что приближается крах. ВСУ ожидает крах, украинскую политическую элиту также ожидает крах", — резюмировал Никсон.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве хотят переговоров, то украинским властям нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий их вести.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
"Глупцы": американский полковник вынес Украине приговор
24 октября, 10:13
 
В миреРоссияУкраинаКитайВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала