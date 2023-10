https://ria.ru/20231024/territoriya-1904877603.html

"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины

По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of... РИА Новости, 24.10.2023

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of американский журналист Гарланд Никсон."Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины", — отметил он.Никсон также выразил уверенность в том, что правительство Зеленского в скором времени ожидает неминуемая катастрофа."У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. <…> Мы видим, что приближается крах. ВСУ ожидает крах, украинскую политическую элиту также ожидает крах", — резюмировал Никсон.Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве хотят переговоров, то украинским властям нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий их вести.

