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"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 24.10.2023
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:43
2023-10-24T11:43
2023-10-24T15:12
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По окончании конфликта Россия будет контролировать все необходимые ей территории нынешней Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of американский журналист Гарланд Никсон."Когда все закончится, Россия возьмет под контроль любую нужную ей, а может, и всю территорию Украины", — отметил он.Никсон также выразил уверенность в том, что правительство Зеленского в скором времени ожидает неминуемая катастрофа."У Украины заканчиваются солдаты, оружие. Запад не может продолжать оказывать помощь. <…> Мы видим, что приближается крах. ВСУ ожидает крах, украинскую политическую элиту также ожидает крах", — резюмировал Никсон.Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай, президент России Владимир Путин заявил, что если в Киеве хотят переговоров, то украинским властям нужно отменить декрет Зеленского, запрещающий их вести.
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904843487.html
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в мире, россия, украина, китай, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Под контролем России": в США рассказали, как изменятся границы Украины
Журналист Никсон: Россия возьмет под контроль все необходимые территории Украины