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Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене - РИА Новости, 24.10.2023
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08:00 24.10.2023 (обновлено: 08:08 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене - РИА Новости, 24.10.2023
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене
Каждый эфир — тысячи гривен. Сбор средств для ВСУ перешел с профильных сайтов в мир гейминга. Спонсируют армию, покупая "особые наборы" в популярных... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:00
2023-10-24T08:08
подростки
компьютерные игры
украина
россия
госдума рф
лига безопасного интернета
сво
госизмена
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Валерий Пастухов. Каждый эфир — тысячи гривен. Сбор средств для ВСУ перешел с профильных сайтов в мир гейминга. Спонсируют армию, покупая "особые наборы" в популярных онлайн-играх или отправляя деньги стримеру. О том, как в России пытаются закрыть этот финансовый канал и чем чреваты донаты, — в материале РИА Новости.Танк для УкраиныРазработчик компьютерных игр Wargaming 18 октября анонсировал появление в World of Tanks — одной из самых популярных на постсоветском пространстве игр — специальных наборов танков. Каждый купивший его игрок автоматически вкладывал средства в приобретение узкоспециализированных машин скорой помощи для Украины.Такие же опции Wargaming ввел в других проектах: World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.Все средства перечисляются на платформу UNITED24. Летом 2022-го ее запустил президент Украины Владимир Зеленский. Организация называет себя благотворительным сообществом, цель которого — "приблизить победу". За время работы ресурс получил почти 500 миллионов долларов.Деньги распределяются между различными госструктурами, в том числе идут в Министерство обороны. Так, например, сейчас платформа помогает ударным подразделениям БПЛА Украины.Пожизненное за наборЗамглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что "танки" в ближайшее время могут оказаться в России под запретом — как ресурс, связанный с финансированием украинской армии.Правда, оказалось, что разработчик World of Tanks — кипрская компания Wargaming — и так уже не работает в стране, а шквал критики обрушился на российскую версию игры "Мир танков".&quot;Wargaming долгое время сотрудничала с российской студией Lesta Games, а в прошлом году показательно ушла из страны, — объясняет независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. — В итоге бизнес разделился на два независимых продукта. У них осталась World of Tanks, а у нас — &quot;Мир танков&quot;. Он на сто процентов зациклен на России и работает на наших серверах&quot;.Большинство тех, кто регистрировался в игре до 2022-го, перенесли аккаунты на российские серверы. В заграничной версии игры остался наименьший процент пользователей.Их юристы призывают воздержаться от необдуманных покупок. По словам специалистов, приобретение нового набора в онлайн-игре может закончиться возбуждением уголовного дела."Я думаю, что правоохранительные органы будут трактовать это как сбор средств для оказания медицинской помощи живой силе противника, — говорит адвокат Дмитрий Джулай. — Теоретически человека, купившего такой набор, могут признать виновным в той же госизмене".По этой статье россиянам грозит пожизненное лишение свободы.Организатор за границейВ игровом сообществе много подростков, которых проще подбить на противозаконную деятельность.&quot;Нам приходит очень много сообщений от молодых людей. Чаще всего жалуются на стриминговые платформы или онлайн-игры, — рассказывает в беседе с РИА Новости глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Мы обращаемся в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности организаторов, но пока возникают сложности. Закон не регламентирует деятельность такого рода, более того, те, кто собирает средства, часто находятся за границей&quot;.На популярном сервисе Twitch стримеры в прямом эфире призывают зрителей высылать деньги на тепловизоры, внедорожники и дроны для украинской армии. Ссылки на банковские карты или криптокошельки размещают в Telegram-каналах."Сегодня передали десять тепловизоров в 8-й отдельный полк Сил специальных операций Украины", — сообщает автор одного из каналов.Подтверждая, что деньги пошли по назначению, многие выкладывают ролики от бригад ВСУ. На одном из них видно, как закупленный подписчиками дрон сбрасывает снаряд на российские позиции.Ускоренный запретПравила платформы разрешают такие сборы. Более того, недавно у авторов контента появилась возможность оформить это как благотворительность. Теперь, чтобы перевести деньги ВСУ, пользователю достаточно просто подписаться на автора канала.По такому принципу стримеры собирают деньги для организации United Help Ukraine. Ее зарегистрировали в Америке еще в 2014-м. Чуть меньше половины всех средств уходит на финансирование Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, Национальной гвардии, правоохранительных органов и добровольческих формирований.Только на снаряжение, тактические аптечки, дроны, радиоприемники, генераторы, устройства спутниковой связи и внедорожники с 2014-го собрали более 20 миллионов долларов.По нынешним законам требуется минимум месяц, чтобы закрыть доступ из России к таким ресурсам. Правда, в середине октября Госдума приняла документ, ускоряющий процесс: Генпрокуратура сможет в досудебном порядке обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать тот или иной ресурс.Депутаты полагают, что это позволит оградить молодежь от подобных платформ. Однако, по словам экспертов, количество таких площадок продолжает расти, а выйти непосредственно на "сборщиков" денег практически невозможно.
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подростки, компьютерные игры, украина, россия, госдума рф, лига безопасного интернета, сво, госизмена
Подростки, Компьютерные игры, Украина, Россия, Госдума РФ, Лига безопасного интернета, СВО, госизмена
Купил танк — продал родину. Кто подстрекает подростков к госизмене

Мизулина призвала наказать организаторов сборов для ВСУ в онлайн-играх

© iStock.com / dem10Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© iStock.com / dem10
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Валерий Пастухов. Каждый эфир — тысячи гривен. Сбор средств для ВСУ перешел с профильных сайтов в мир гейминга. Спонсируют армию, покупая "особые наборы" в популярных онлайн-играх или отправляя деньги стримеру. О том, как в России пытаются закрыть этот финансовый канал и чем чреваты донаты, — в материале РИА Новости.

Танк для Украины

Разработчик компьютерных игр Wargaming 18 октября анонсировал появление в World of Tanks — одной из самых популярных на постсоветском пространстве игр — специальных наборов танков. Каждый купивший его игрок автоматически вкладывал средства в приобретение узкоспециализированных машин скорой помощи для Украины.
Такие же опции Wargaming ввел в других проектах: World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends и World of Warplanes.
© Wargaming.netМногопользовательская онлайн-игра World of Tanks
Многопользовательская онлайн-игра World of Tanks
© Wargaming.net
Многопользовательская онлайн-игра World of Tanks
Все средства перечисляются на платформу UNITED24. Летом 2022-го ее запустил президент Украины Владимир Зеленский. Организация называет себя благотворительным сообществом, цель которого — "приблизить победу". За время работы ресурс получил почти 500 миллионов долларов.
Деньги распределяются между различными госструктурами, в том числе идут в Министерство обороны. Так, например, сейчас платформа помогает ударным подразделениям БПЛА Украины.

Пожизненное за набор

Замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что "танки" в ближайшее время могут оказаться в России под запретом — как ресурс, связанный с финансированием украинской армии.
Правда, оказалось, что разработчик World of Tanks — кипрская компания Wargaming — и так уже не работает в стране, а шквал критики обрушился на российскую версию игры "Мир танков".
«

"Wargaming долгое время сотрудничала с российской студией Lesta Games, а в прошлом году показательно ушла из страны, — объясняет независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. — В итоге бизнес разделился на два независимых продукта. У них осталась World of Tanks, а у нас — "Мир танков". Он на сто процентов зациклен на России и работает на наших серверах".

Большинство тех, кто регистрировался в игре до 2022-го, перенесли аккаунты на российские серверы. В заграничной версии игры остался наименьший процент пользователей.
© РИА Новости / Алексей ФилипповСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Следственный изолятор
Их юристы призывают воздержаться от необдуманных покупок. По словам специалистов, приобретение нового набора в онлайн-игре может закончиться возбуждением уголовного дела.
"Я думаю, что правоохранительные органы будут трактовать это как сбор средств для оказания медицинской помощи живой силе противника, — говорит адвокат Дмитрий Джулай. — Теоретически человека, купившего такой набор, могут признать виновным в той же госизмене".
По этой статье россиянам грозит пожизненное лишение свободы.

Организатор за границей

В игровом сообществе много подростков, которых проще подбить на противозаконную деятельность.
«

"Нам приходит очень много сообщений от молодых людей. Чаще всего жалуются на стриминговые платформы или онлайн-игры, — рассказывает в беседе с РИА Новости глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. — Мы обращаемся в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности организаторов, но пока возникают сложности. Закон не регламентирует деятельность такого рода, более того, те, кто собирает средства, часто находятся за границей".

На популярном сервисе Twitch стримеры в прямом эфире призывают зрителей высылать деньги на тепловизоры, внедорожники и дроны для украинской армии. Ссылки на банковские карты или криптокошельки размещают в Telegram-каналах.
"Сегодня передали десять тепловизоров в 8-й отдельный полк Сил специальных операций Украины", — сообщает автор одного из каналов.
Подтверждая, что деньги пошли по назначению, многие выкладывают ролики от бригад ВСУ. На одном из них видно, как закупленный подписчиками дрон сбрасывает снаряд на российские позиции.

Ускоренный запрет

Правила платформы разрешают такие сборы. Более того, недавно у авторов контента появилась возможность оформить это как благотворительность. Теперь, чтобы перевести деньги ВСУ, пользователю достаточно просто подписаться на автора канала.
Стримеры, собирающие средства для ВСУ
Стримеры, собирающие средства для ВСУ
Стримеры, собирающие средства для ВСУ
По такому принципу стримеры собирают деньги для организации United Help Ukraine. Ее зарегистрировали в Америке еще в 2014-м. Чуть меньше половины всех средств уходит на финансирование Вооруженных сил Украины, Сил территориальной обороны, Национальной гвардии, правоохранительных органов и добровольческих формирований.
Только на снаряжение, тактические аптечки, дроны, радиоприемники, генераторы, устройства спутниковой связи и внедорожники с 2014-го собрали более 20 миллионов долларов.
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По нынешним законам требуется минимум месяц, чтобы закрыть доступ из России к таким ресурсам. Правда, в середине октября Госдума приняла документ, ускоряющий процесс: Генпрокуратура сможет в досудебном порядке обратиться в Роскомнадзор с требованием заблокировать тот или иной ресурс.
Депутаты полагают, что это позволит оградить молодежь от подобных платформ. Однако, по словам экспертов, количество таких площадок продолжает расти, а выйти непосредственно на "сборщиков" денег практически невозможно.
 
ПодросткиКомпьютерные игрыУкраинаРоссияГосдума РФЛига безопасного интернетаСВОгосизмена
 
 
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