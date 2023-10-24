https://ria.ru/20231024/tamozhnya-1904910562.html
В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен
В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен - РИА Новости, 24.10.2023
В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен
Гражданка Украины пыталась провести более 1 миллиона гривен, въезжая на машине в Латвию из России, но была задержана псковскими таможенниками, деньги у нее... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:29
2023-10-24T13:29
2023-10-24T13:29
украина
россия
латвия
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Гражданка Украины пыталась провести более 1 миллиона гривен, въезжая на машине в Латвию из России, но была задержана псковскими таможенниками, деньги у нее изъяли, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Псковские таможенники задержали гражданку Украины, пытавшуюся незаконно вывезти в Латвию крупную сумму валюты – всего 40,6 тысячи долларов в эквиваленте. Денежные средства она спрятала от таможенного контроля в нательных поясах под одеждой, а также в сумке, размещенной под сиденьем легкового авто", - говорится в сообщении. При прохождении границы женщина предъявила валюту в разрешенном к ввозу размеру – эквивалентом 7 тысяч долларов. В кошельке были украинские гривны, доллары, евро и польские злотые. Однако таможенные инспекторы решили проверить даму и ее транспортное средство. В салоне автомобиля обнаружили сумку, в которой находились еще 200 тысяч гривен. Кроме того, на себе она пыталась провести еще более 924 тысяч гривен и 2,6 тысячи долларов, разместив их в двух черных нательных поясах. Как призналась женщина, она надеялась незаметно провезти валюту под широким платьем. Деньги таможенники изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), ей грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенной валюты либо ограничение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20230726/kontrabanda-1886331726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, латвия, происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Украина, Россия, Латвия, Происшествия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен
Таможенники задержали украинку, пытавшуюся вывезти в Латвию миллион гривен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости.
Гражданка Украины пыталась провести более 1 миллиона гривен, въезжая на машине в Латвию из России, но была задержана псковскими таможенниками, деньги у нее изъяли, сообщает пресс-служба
Федеральной таможенной службы.
"Псковские таможенники задержали гражданку Украины, пытавшуюся незаконно вывезти в Латвию крупную сумму валюты – всего 40,6 тысячи долларов в эквиваленте. Денежные средства она спрятала от таможенного контроля в нательных поясах под одеждой, а также в сумке, размещенной под сиденьем легкового авто", - говорится в сообщении.
При прохождении границы женщина предъявила валюту в разрешенном к ввозу размеру – эквивалентом 7 тысяч долларов. В кошельке были украинские гривны, доллары, евро и польские злотые. Однако таможенные инспекторы решили проверить даму и ее транспортное средство. В салоне автомобиля обнаружили сумку, в которой находились еще 200 тысяч гривен. Кроме того, на себе она пыталась провести еще более 924 тысяч гривен и 2,6 тысячи долларов, разместив их в двух черных нательных поясах. Как призналась женщина, она надеялась незаметно провезти валюту под широким платьем. Деньги таможенники изъяли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), ей грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенной валюты либо ограничение свободы на срок до двух лет.
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