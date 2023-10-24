https://ria.ru/20231024/tamozhnya-1904910562.html

В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен

В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен - РИА Новости, 24.10.2023

В Псковской области задержали украинку более чем с миллионом гривен

Гражданка Украины пыталась провести более 1 миллиона гривен, въезжая на машине в Латвию из России, но была задержана псковскими таможенниками, деньги у нее... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:29

2023-10-24T13:29

2023-10-24T13:29

украина

россия

латвия

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Гражданка Украины пыталась провести более 1 миллиона гривен, въезжая на машине в Латвию из России, но была задержана псковскими таможенниками, деньги у нее изъяли, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Псковские таможенники задержали гражданку Украины, пытавшуюся незаконно вывезти в Латвию крупную сумму валюты – всего 40,6 тысячи долларов в эквиваленте. Денежные средства она спрятала от таможенного контроля в нательных поясах под одеждой, а также в сумке, размещенной под сиденьем легкового авто", - говорится в сообщении. При прохождении границы женщина предъявила валюту в разрешенном к ввозу размеру – эквивалентом 7 тысяч долларов. В кошельке были украинские гривны, доллары, евро и польские злотые. Однако таможенные инспекторы решили проверить даму и ее транспортное средство. В салоне автомобиля обнаружили сумку, в которой находились еще 200 тысяч гривен. Кроме того, на себе она пыталась провести еще более 924 тысяч гривен и 2,6 тысячи долларов, разместив их в двух черных нательных поясах. Как призналась женщина, она надеялась незаметно провезти валюту под широким платьем. Деньги таможенники изъяли. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере), ей грозит штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перемещенной валюты либо ограничение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20230726/kontrabanda-1886331726.html

украина

россия

латвия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, латвия, происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии)