https://ria.ru/20231024/svetofory-1904901514.html

Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье

Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023

Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов за минувшую неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

2023-10-24T13:02

новости подмосковья

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Модернизацию и перенастройку светофоров провели в Раменском, Подольске и Чехове. Точечные корректировки снижают вероятность заторов и помогают оптимизировать движение транспорта. По информации пресс-службы, в деревне Осеченки Раменского округа скорректировали режим одного светофора на Егорьевском шоссе у поворота на деревню Капустино – там увеличили время проезда по прямому ходу шоссе. В Подольске изменили пофазный разъезд на светофоре на пересечении Красногвардейского бульвара и Беляевского проезда, исключив конфликтные направления. А на светофоре на дороге у дома №72 в поселке Дубровицы было увеличено время проезда. В Чехове скорректировали сразу два светофора: увеличили время выезда с улицы Полиграфистов на улицу Московскую, а на светофоре у остановки "Верхнее Зачатье" по улице Советской разделили направления для возможности разворота. Кроме того, специалисты продолжают осуществлять мониторинг работы всех светофоров на улице Мира в Мытищах, внося точечные корректировки.

https://ria.ru/20230918/svetofor-1897006707.html

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московская область (подмосковье)