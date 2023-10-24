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Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
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Новости Подмосковья
 
13:02 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/svetofory-1904901514.html
Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье
Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье - РИА Новости, 24.10.2023
Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье
Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов за минувшую неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:02
2023-10-24T13:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Модернизацию и перенастройку светофоров провели в Раменском, Подольске и Чехове. Точечные корректировки снижают вероятность заторов и помогают оптимизировать движение транспорта. По информации пресс-службы, в деревне Осеченки Раменского округа скорректировали режим одного светофора на Егорьевском шоссе у поворота на деревню Капустино – там увеличили время проезда по прямому ходу шоссе. В Подольске изменили пофазный разъезд на светофоре на пересечении Красногвардейского бульвара и Беляевского проезда, исключив конфликтные направления. А на светофоре на дороге у дома №72 в поселке Дубровицы было увеличено время проезда. В Чехове скорректировали сразу два светофора: увеличили время выезда с улицы Полиграфистов на улицу Московскую, а на светофоре у остановки "Верхнее Зачатье" по улице Советской разделили направления для возможности разворота. Кроме того, специалисты продолжают осуществлять мониторинг работы всех светофоров на улице Мира в Мытищах, внося точечные корректировки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Режим работы пяти светофоров скорректировали за неделю в Подмосковье

© Fotolia / FotomekЗеленый свет на светофоре
Зеленый свет на светофоре - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Fotolia / Fotomek
Зеленый свет на светофоре
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья скорректировали работу пяти светофорных объектов за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Модернизацию и перенастройку светофоров провели в Раменском, Подольске и Чехове. Точечные корректировки снижают вероятность заторов и помогают оптимизировать движение транспорта.
По информации пресс-службы, в деревне Осеченки Раменского округа скорректировали режим одного светофора на Егорьевском шоссе у поворота на деревню Капустино – там увеличили время проезда по прямому ходу шоссе.
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В Подольске изменили пофазный разъезд на светофоре на пересечении Красногвардейского бульвара и Беляевского проезда, исключив конфликтные направления. А на светофоре на дороге у дома №72 в поселке Дубровицы было увеличено время проезда.
В Чехове скорректировали сразу два светофора: увеличили время выезда с улицы Полиграфистов на улицу Московскую, а на светофоре у остановки "Верхнее Зачатье" по улице Советской разделили направления для возможности разворота.
Кроме того, специалисты продолжают осуществлять мониторинг работы всех светофоров на улице Мира в Мытищах, внося точечные корректировки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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