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В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023
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21:08 24.10.2023 (обновлено: 11:13 25.10.2023)
https://ria.ru/20231024/stolknovenie-1905037802.html
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T21:08
2023-10-25T11:13
происшествия
авто
альметьевский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
mercedes
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "В Альметьевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП, водитель автомобиля Mercedes-Benz госпитализирован.
https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html
альметьевский район
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происшествия, авто, альметьевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), mercedes, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Альметьевский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Mercedes, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей

На трассе в Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей

© Фото : Госавтоинспекция ТатарстанаМесто ДТП, где автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане. 25 октября 2023
Место ДТП, где автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Госавтоинспекция Татарстана
Место ДТП, где автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане. 25 октября 2023
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики.
«
"В Альметьевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП, водитель автомобиля Mercedes-Benz госпитализирован.
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ПроисшествияАвтоАльметьевский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)MercedesГИБДД МВД РФ
 
 
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