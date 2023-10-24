https://ria.ru/20231024/stolknovenie-1905037802.html

В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей

В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023

В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей

Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-24T21:08

2023-10-24T21:08

2023-10-25T11:13

происшествия

авто

альметьевский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

mercedes

гибдд мвд рф

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "В Альметьевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП, водитель автомобиля Mercedes-Benz госпитализирован.

https://ria.ru/20231024/dtp-1905007441.html

альметьевский район

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происшествия, авто, альметьевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), mercedes, гибдд мвд рф