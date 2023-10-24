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В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей - РИА Новости, 25.10.2023
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-24T21:08
2023-10-24T21:08
2023-10-25T11:13
происшествия
авто
альметьевский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
mercedes
гибдд мвд рф
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Автомобили Mercedes-Benz и УАЗ столкнулись и загорелись на трассе в Татарстане, два человека погибли, один госпитализирован, сообщает ГИБДД республики. "В Альметьевском районе водитель автомобиля Mercedes-Benz, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ. В результате ДТП оба автомобиля загорелись", - говорится в сообщении. По данным ГИБДД, водитель и пассажир автомобиля УАЗ скончались на месте ДТП, водитель автомобиля Mercedes-Benz госпитализирован.
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происшествия, авто, альметьевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), mercedes, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Альметьевский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Mercedes, ГИБДД МВД РФ
В Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей
На трассе в Татарстане два человека сгорели после столкновения двух автомобилей