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Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 24.10.2023 (обновлено: 14:33 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904928466.html
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.10.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:22
2023-10-24T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены американские артиллерийские системы, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве. Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 75 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", Д-20, а также орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных на Запорожском направлении

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены американские артиллерийские системы, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве.
Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 75 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", Д-20, а также орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 октября, 16:54
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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