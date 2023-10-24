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Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.10.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:22
2023-10-24T14:22
2023-10-24T14:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены американские артиллерийские системы, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве. Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 75 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", Д-20, а также орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.
запорожская область
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 75 военных на Запорожском направлении