https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904928466.html

Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.10.2023

Минобороны оценило потери украинских войск на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:22

2023-10-24T14:22

2023-10-24T14:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c6b0891101202c813e9e42c6e51128.jpg

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли огневое поражение украинской бригаде на запорожском направлении, противник потерял до 75 солдат и танк, также поражены американские артиллерийские системы, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение 118-й механизированной бригаде ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - рассказали в российском военном ведомстве. Отмечается, что потери противника на запорожском направлении составили до 75 украинских военнослужащих, танк, два автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б", Д-20, а также орудие М119 производства США", - добавили в МО РФ.

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область