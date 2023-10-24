https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926678.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.10.2023
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 180 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 19 атак противника,... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:17
2023-10-24T14:17
2023-10-24T14:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях за сутки около 180 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 19 атак противника, сообщили во вторник в сводке Минобороны РФ.На купянском направлении "Западная" группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак 14-й, 32-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, а также 101-й бригады теробороны в районах Ивановки, Синьковки и Сергеевки Харьковской области."Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, а также два пикапа", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразила одиннадцать атак штурмовых групп 21-й, 31-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. Также в районе Григоровки ДНР нанесено огневое поражение живой силе и технике 12-й бригады спецназначения войск Украины."Потери противника на данном направлении составили более 125 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900451930.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Украина
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 180 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях