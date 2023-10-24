https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926443.html

Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных

Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных - РИА Новости, 24.10.2023

Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных

ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:17

2023-10-24T14:17

2023-10-24T14:22

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

угледар

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20231024/mig-29-1904926039.html

киев

россия

угледар

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, угледар, вооруженные силы украины