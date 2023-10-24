https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926443.html
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных - РИА Новости, 24.10.2023
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:17
2023-10-24T14:17
2023-10-24T14:22
специальная военная операция на украине
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россия
безопасность
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231024/mig-29-1904926039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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киев, россия, безопасность, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Угледар, Вооруженные силы Украины
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных
Минобороны: ВС России уничтожили до 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении