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Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 24.10.2023 (обновлено: 14:22 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/spetsoperatsiya-1904926443.html
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных - РИА Новости, 24.10.2023
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных
ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:17
2023-10-24T14:22
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
угледар
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20231024/mig-29-1904926039.html
киев
россия
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киев, россия, безопасность, угледар, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Угледар, Вооруженные силы Украины
Потери Киева на Южнодонецком направлении составили 110 военных

Минобороны: ВС России уничтожили до 110 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. ВС РФ за сутки на южнодонецком направлении уничтожили до 110 военных ВСУ и 4 единицы техники, сообщили во вторник в Минобороны России.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Угледар, Никольское и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьУгледарВооруженные силы Украины
 
 
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