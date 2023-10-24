https://ria.ru/20231024/spetsnaz-1904640907.html

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России - РИА Новости, 24.10.2023

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T02:26

2023-10-24T02:26

2023-10-24T02:26

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день подразделений специального назначения

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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю. Всегда в России были люди, которые со специальными заданиями уходили во вражеский тыл и с риском для жизни их выполняли. В разное время российской истории это были пластуны, летучие гусары, казаки, разведчики.Возникновение специальной разведки в России можно отнести к периоду борьбы Красной армии против белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны (1917-1922). В марте 1918 года в Красной армии было создано особое разведывательное отделение, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага.В 1919 году в России создали части особого назначения (ЧОН), которые предназначались для борьбы с контрреволюцией. Это были военно-партизанские отряды при заводских партийных ячейках, городских, уездных и губернских комитетах Российской коммунистической партии (большевиков), которые формировались из членов партии, сочувствующих ей и комсомольцев, взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924-1925 годах их расформировали, а командный состав и боевые средства ЧОН передали Красной армии.В 1930-е годы в СССР на случай войны в приграничных военных округах на основе инженерно-саперных подразделений готовились диверсионно-партизанские группы и отряды, получившие наименование саперно-маскировочных взводов.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в составе многих фронтов и флотов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Многие из них имели название отдельный отряд или отдельная бригада особого (специального) назначения.После войны с появлением оружия массового поражения потребовалось создание специальных подразделений для своевременного обнаружения и уничтожения ядерного оружия противника и средств его доставки.В целях подготовки кадров для действий в тылу противника, в соответствии с директивой Военного Министра СССР от 24 октября 1950 года началось формирование рот специального назначения при общевойсковых и механизированных армиях, а также при некоторых военных округах. Личный состав первых подразделений отбирался из армейской разведки. При их подготовке широко использовался богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов в годы войны. К 1 мая 1951 года было сформировано 46 рот штатной численностью по 120 человек. Все они подчинялись Главному разведывательному управлению Генерального штаба.Новые подразделения были предназначены для организации и ведения разведки, вскрытия важных объектов в тылу противника, уничтожения средств ядерного нападения и других важных объектов, выполнения специальных заданий, организации и проведения диверсионных акций, создания повстанческих (партизанских) отрядов, поиска и обезвреживания диверсантов и др.В 1953 году началось создание воинских частей специального назначения в составе Военно-морского флота. Первоначально было сформировано семь морских разведывательных дивизионов, в последующем преобразованных в разведывательные пункты специального назначения.Последующее осложнение военно-политической обстановки в мире вызвало необходимость усиления разведки в оперативно-тактической глубине. С этой целью в 1962 году началось формирование отдельных бригад специального назначения.С течением времени структура и количественный состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их предназначения оставалась одной и той же.Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование вооружения, военной и специальной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, приемами метания колющих и режущих предметов, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.Подразделения специального назначения оснащаются самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в частности, современными минно-взрывными средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико-электронными приборами наблюдения, комплексами воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами, дистанционно управляемыми разведывательно-ударными комплексами, специальным стрелковым оружием, ночными прицелами и др.Соединения, части и подразделения специального назначения успешно решали и решают поставленные перед ними задачи. Они применяются как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях.Начиная с 1960-х годов, спецназовцы в качестве советников и инструкторов участвовали в боевых действиях в различных регионах мира. Первая крупная зарубежная операция спецназа была проведена в 1968 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия). В 1970-1980-е годы подразделения водолазов-разведчиков несли боевую службу за пределами страны – в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, во Вьетнаме. В общей сложности, армейский спецназ посылал свои войска в два десятка стран Азии, Латинской Америки и Африки.С конца 1970-х годов в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане соединения и воинские части специального назначения провели более трех тысяч боевых выходов. Большая часть из них была направлена на пресечение поставок оружия и боеприпасов в Афганистан с территории сопредельных стран. Кроме того, они осуществляли и другие операции. 27 декабря 1979 года в течение нескольких минут спецназовцами из состава "мусульманского батальона" был взят дворец Тадж-Бек в Кабуле, а 5 января 1987 года бойцы спецназа добыли образец новейшего американского переносного зенитного ракетного комплекса "Стингер" и документацию к нему, выполнив поставленную задачу.В постсоветской истории спецназу Главного разведывательного управления (ГРУ) также пришлось немало поработать, однако подробности этих операций будут известны не скоро.В 2009 году спецназ ГРУ стал родоначальником новой структуры Минобороны – Сил специальных операций (ССО), предназначенных для выполнения боевых задач в любое время и в любой точке земного шара. Их костяк составили спецподразделения, входившие в состав военной разведки.В настоящее время подразделения специального назначения России – это специальные формирования (соединения, части и подразделения) различных специальных органов (спецслужб) Российской Федерации, Вооруженных сил и полиции, а также антитеррористические подразделения. Каждое из них имеет свою дату создания и свою историю. В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи – разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.Свой профессиональный праздник спецназовцы отмечают традиционно – торжественным построением на плацу, награждением лучших бойцов и праздничным концертом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, ссср, день подразделений специального назначения