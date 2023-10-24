https://ria.ru/20231024/soglasheniya-1904921429.html

Предприниматели Приангарья подписали в Монголии соглашения о сотрудничестве

Предприниматели Приангарья подписали в Монголии соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 24.10.2023

Предприниматели Приангарья подписали в Монголии соглашения о сотрудничестве

Пять соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, легкой промышленности и энергетики подписали предприниматели Иркутской области на бизнес-форуме в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:02

2023-10-24T14:02

2023-10-24T14:02

иркутская область

монголия

игорь кобзев

экономика

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ИРКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Пять соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения, легкой промышленности и энергетики подписали предприниматели Иркутской области на бизнес-форуме в Монголии, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегация Иркутской области принимает участие в российско-монгольском бизнес-форуме. В ее составе руководители региональных компаний из приоритетных отраслей: пищевой, перерабатывающей и легкой промышленности, лесного комплекса, медицины, энергетики, информационных технологий. Участие принимают также представители Белоруссии и Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Возглавляет делегацию губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Он провел ряд переговоров о торгово-экономическом сотрудничестве и посетил производственные площадки по изготовлению изделий из шерсти и кашемира предприятий "Гоби" и "Блю Скай Кашемир". По словам Игоря Кобзева, интерес со стороны регионального бизнеса к расширению торгово-экономических связей с Монголией высок. И особое значение здесь приобретает малое и среднее предпринимательство, именно такие предприятия могут дать наибольший эффект в рамках торгово-промышленного обмена. "На форуме в присутствии главы региона было подписано пять документов. Два из них касаются сферы здравоохранения: по обучению монгольских врачей технологиям МНТК и о подготовке медицинских кадров. Еще одно соглашение подписано между региональным предприятием "Первой текстильной компанией" и компанией "Блю Скай Кашемир", стороны планируют реализовать проект по переработке шерсти и изготовлению изделий из кашемира на территории Иркутской области. Два соглашения заключила иркутская компания "Радиан" о намерении развития сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении. На форуме Игорь Кобзев отметил, что в экспорте Иркутской области Монголия занимает восьмую позицию из 90 стран, с которыми сотрудничает регион. В этом году, начиная с марта, состоялось несколько бизнес-миссий, участие в которых приняли 90 региональных экспортно-ориентированных предприятий области, в результате было заключено 14 экспортных контрактов на общую сумму свыше 1,4 миллиона долларов. Также глава Приангарья пригласил участников форума посетить стенд Иркутской области во время работы Международной выставки-форума "Россия", которая откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября.

https://ria.ru/20231009/priangare-1901512060.html

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монголия, игорь кобзев, экономика